صحف عربية.. «صحف عربية التقييم عن بُعد» في الكويت إذا تعذّرت الامتحانات التحريرية

المصدر: «القبس»

بينما كشفت مصادر تربوية لـ«القبس» أن نحو %90 من لجان اختبارات الشهادة الثانوية باتت جاهزة لاستقبال الممتحنين، الذين يُقدّر عددهم بـ49272 طالباً وطالبة في الصف الثاني عشر؛ حدّدت وزارة التربية 321 مدرسة ثانوية ومتوسطة كمقارّ للجان الامتحانات في مختلف المناطق التعليمية.

وتعمل إدارات الشؤون الهندسية بالمناطق التعليمية في الوقت الحالي على استكمال تجهيز المدارس (مقار اللجان) وفقاً لقائمة وزارة الصحة الخاصة بتدقيق تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية في المدارس، كما يعمل قطاع التعليم العام على تجهيز أرقام جلوس الطلبة لإصدارها بشكل رسمي الأحد المقبل 9 مايو، على أن ترفع على الموقع الرسمي لوزارة التربية في 17 الجاري.

وأكدت المصادر أن وزير التربية، الدكتور علي المضف، رفع الى اللجنة التعليمية في مجلس الأمة تقريراً نهائياً يتضمن استعدادات الوزارة والمناطق التعليمية لعقد الامتحانات في المدارس لطلبة الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي والمعهد الديني للفصل الثاني من العام الدراسي الحالي 2020 – 2021.

وتضمن التقرير الذي حصلت القبس على نسخة منه، الخطة البديلة لوزارة التربية، بأنه في حال تعذر عقد الامتحانات الورقية داخل المدارس 30 مايو الجاري، سيتم تأجيلها، وإذا استمر تعذر إجرائها ستعتمد الوزارة آلية التقييم «عن بُعد» أسوة بصفوف النقل للمرحلة الثانوية، مع التوسع في التقييمات الإلكترونية على أن تكون كامل الدرجة على هذا التقييم الإلكتروني.

وأوضحت التربية في تقريرها المقدم إلى اللجنة التعليمية أنها اعتمدت آلية «تقييم عن بُعد» مماثلة لآلية تقييم الفصل الدراسي الأول للطلبة في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة وصفوف النقل للمرحلة الثانوية، وذلك وفقاً للبنود الخمسة وهي: الحضور والالتزام، والمشاركة والتفاعل، والواجبات، والتقييمات والممارسات، والتقارير والأعمال والتكاليف.

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