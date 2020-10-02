سلسلة سوبرماركت شهيرة تبيع أوراق الخريف بـ 7.5 دولارات

المصدر: ترجمة-مكي معمري عن «ديلي ريكورد»

انتقد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، سوبرماركت «ويتروز»، لبيعه «أوراق الشجر الخريفية الموسمية»، بسعر ستة جنيهات استرلينية، (7.5 دولارات) للحزمة الواحدة. وانتشرت صور أوراق شجر مختلفة معبأة في لفائف بلاستيكية شفافة، ومرتبة على شكل باقات زهور؛ على وسائل التواصل الاجتماعي، هذا الأسبوع، ما أثار الجدل بسبب سعر المنتج.

وبالنظر إلى أن أوراق الشجر يمكن التقاطها من الشارع، في هذا الوقت من العام، فقد استغرب رواد الشبكات الاجتماعية من سلوك «ويتروز»، واتهموا سلسلة السوبرماركت الشهيرة، بمحاولة جني الأموال عن طريق بيع شيء مجاني.

«كيس أوراق شجر حقيقية؟» يتساءل أحد مستخدمي «تويتر»، متابعاً «سأبيع لكم حزمة مماثلة من الأوراق مقابل 12 سنتاً (0.12 دولار) فقط»، وعلق شخص آخر قائلاً: «يجب أن يكون هذا من فئة الأفكار الصباحية الغريبة».

وعلى ما يبدو، ظهرت باقات أوراق الشجر الغريبة على أرفف سوبرماركت «ويتروز» كوسيلة للترحيب بالخريف، وظهر عليها ملصق يحث العملاء على «إحضار الهواء الطلق إلى الداخل»، و«إضافة السطوع إلى منزلك بالنباتات المنتقاة حديثاً والتي تعكس ألوان الموسم»، كما ورد في الوصف الرسمي للمنتج. ويقول مسؤولو «ويتروز»: «نحن نحصل على أفضل الأزهار من مزارعين متخصصين، ونتعامل معها برفق في رحلتها إلى متاجرنا، حتى تبدو جميلة لفترة أطول».

على الرغم من ردود الفعل السلبية، عموماً، على منتجها الذي يحمل عنوان الخريف، أوضح السوبرماركت البريطاني أن الفكرة مستوحاة من طلبات المتسوقين.

وقال متحدث باسم «ويتروز»: «لقد رأينا طلباً قوياً حقاً على أوراق الخريف في هذا الموسم، إذ يحب عملاؤنا استخدامها لمزجها مع أزهارهم الموسمية لإضفاء إشراقة على منازلهم».

- «ويتروز»: رأينا طلباً قوياً حقاً على أوراق الخريف في هذا الموسم، إذ يحب عملاؤنا استخدامها لمزجها مع أزهارهم الموسمية لإضفاء إشراقة على منازلهم.

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