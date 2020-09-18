دوائر التباعد الاجتماعي تثير السخرية في الهند

المصدر: ترجمة- م.م عن «إنديا تايمز»

لضمان التباعد الاجتماعي المناسب، اتخذت السلطات في جميع أنحاء العالم تدابير مختلفة. وبدأ البعض في رسم دوائر على الأرض للمساعدة في الحفاظ على مسافات آمنة بين الناس في الأماكن العامة. ومع ذلك، فإن دوائر التباعد الاجتماعي في ولاية البنغال الغربية، بالهند، جعلت الناس يضحكون بصوت عالٍ.

وتمت مشاركة صور الدوائر، التي تم وضعها بشكل غريب، على «تويتر». وكتب أحدهم قائلاً: «لذلك قام هؤلاء الرجال بعمل دوائر في بعض المحطات في غرب البنغال في أماكن حرجة للحفاظ على التباعد الاجتماعي»، متابعاً «مستوى الإبداع، ما لا نهاية»، ومنذ ذلك الحين، جمعت سلسلة التغريدات أكثر من 7000 إعجاب.

وأثار الاختيار المُحرج لدوائر التباعد الاجتماعي، في غرب البنغال، السخرية والتهكم، إلى حد ان أحد المغردين قال على «تويتر»: «يبدو أنه تم رسم هذه الدوائر بواسطة روبوت» وقال آخر: «ألا يشعر من فعل ذلك بالحرج الآن؟ هذه هي الطريقة التي يتعين على الأشخاص احترامها في المحطات في معظم أنحاء الهند». وذكرت مغردة أن التباعد الجسدي يعني الاحتفاظ ببعض المساحة بينك وبين الأفراد الآخرين في الأماكن العامة، ولكن «أن تكون في وضعية مريحة».

في المقابل، قال مغرد: «الغريب أن الناس يسخرون من الدوائر التي رسمت في غير أماكنها، وتجاهلوا أغلب الدوائر الصحيحة».

أثار الاختيار المُحرج لدوائر التباعد الاجتماعي، في غرب البنغال، السخرية والتهكم، إلى حد أن أحد المغردين قال على «تويتر»: «يبدو أنه تم رسم هذه الدوائر بواسطة روبوت».

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