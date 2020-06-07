ترامب يأمر بخفض كبير في حجم القوات بألمانيا

المصدر: بانجور (ولاية مين) - رويترز

قال مسؤول أميركي كبير، الليلة قبل الماضية، إن الرئيس دونالد ترامب أمر الجيش بسحب 9500 جندي من ألمانيا، في خطوة من المرجح أن تثير مخاوف في أوروبا بشأن التزامات الولايات المتحدة بالقارة.

وستقلص هذه الخطوة عدد الجنود الأميركيين في ألمانيا من 34500 جندي، حالياً، إلى 25 ألفاً.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن هذه الخطوة كانت نتيجة عمل استمر أشهراً من جانب الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، وليست لها علاقة بالتوترات بين ترامب والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، التي أحبطت خطة ترامب استضافة اجتماع لمجموعة السبع هذا الشهر.

وقال مسؤول كبير آخر في الإدارة الأميركية إن الجنود، الذين سيتم سحبهم، سيرسلون إلى مناطق أخرى بعضهم إلى بولندا، والبعض إلى دول أخرى حليفة، في حين سيعود البعض إلى الولايات المتحدة.

وأضاف هذا المسؤول أن الحاجة لوجود هذه القوة الكبيرة في ألمانيا قلت، نتيجة الزيادة العامة في الإنفاق الدفاعي من قبل حلف شمال الأطلسي الذي تقوده أميركا.

وقال المسؤول إن أوامر هذا التغيير وردت في مذكرة وقعها مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين. وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة بدأت العمل بشأن هذه الخطة، في سبتمبر الماضي.

وقال البيت الأبيض إنه ليست لديه بيانات، ولكن ترامب «يقوم بشكل مستمر بتقييم أفضل الأوضاع للقوات المسلحة الأميركية».

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون يوليوت، إن الولايات المتحدة مازالت ملتزمة بالعمل مع ألمانيا بشأن الدفاع وقضايا أخرى.

وتمثل هذه الخطوة أحدث تطور في العلاقات بين برلين وواشنطن، التي كثيراً ما شابها التوتر خلال رئاسة ترامب.

ستقلص هذه الخطوة عدد الجنود الأميركيين في ألمانيا من 34500 جندي، حالياً، إلى 25 ألفاً.

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