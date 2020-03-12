النائب البريطاني "غوف" يصب الماء على هاتفه اثناء اجتماع حكومي

المصدر: ترجمة عوض خيري

صب النائب البريطاني، مايكل غوف الماء على هاتفه الجوال وعلى الأوراق امامه دون ان يقصد. وكان ذلك خلال مداخلة له حول الاتفاقيات التجارية مع الولايات المتحدة في احدى اجتماعات الحكومة. ويبدو ان غوف كان يتندر من مداخلته تلك عندما اخذ ابريق الماء فجأة من على الطاولة التي يجلس عليها ليصب الماء على كوب امامه، ولكن بدلا من ذلك أخطأ وصب الماء على هاتفه الجوال وعلى الأوراق امامه قبل ان يملأ كوبه.

وتظهر النائبة العمالية، هيلاري بين، في فيدو خلال رئاستها للاجتماع وهي تسأل غوف "لماذا تنشر الحكومة تقييم اقتصادي من 60 صفحة بشأن التجارة الحرة مع الولايات المتحدة اذا لم تكونوا انتم مقتنعون من جدوى هذا التقييم؟"

ويرد غوف بابتسامة عريضة قائلا: "إيه، آه ، إنها صورة متكررة "، هازا رأسه بطريقة تدل على انه يعالج ضحكة مكبوتة. وترد "بين" في نبرة تنم عن غضب "هذا تناقض" ويرد غوف، الذي يبدو أنه ما يزال متمسكا برده الأول "لا لا اعتقد ذلك، إنها صورة متكررة، وانا غير مقتنع بمزايا ..." وقبل ان يكمل اجابته امسك غوف بكوب بلاستيكي كان موجودا على الطاولة وقربه منه ثم مد يده ليمسك بإبريق الماء الموجود على يمينه، ويبدو ان الابريق مقفل في أعلاه ويتطلب فتحه الضغط بالإبهام للأسفل، وكان غوف يفتح الابريق وهو لا يزال يتحدث لبين، ولكن قبل ان ينطق الكلمات الخمس المتبقية من جملته أفلت الابريق قليلا عن قبضته ليغرق الهاتف والأوراق أمامه.