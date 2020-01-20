محامو ترامب يقدّمون حججهم الدفاعية ضد عزله

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

قدّم محامو الرئيس الأميركي دونالد ترامب حججهم الدفاعيّة، أول من أمس، قبل ثلاثة أيّام من بدء المحاكمة الرامية إلى عزله التي يعتبرونها غير دستوريّة و«خطيرة».

وهذه أوّل مرّة يُقدّم فيها فريق المحامين حججه المبنية على تلك التي قدّمها ترامب والجمهوريّون منذ ديسمبر.

وسيقود فريق الدفاع محامي البيت الأبيض بات سيبولون مدعوماً بمحامي ترامب الشخصي جاي سيكولو. وسينضم إليهما كذلك كين ستار الذي كان طرفاً محورياً في قضية عزل الرئيس السابق بيل كلينتون في التسعينات، إلى جانب المحامي الشهير آلان درشوفيتز.

وفي أوّل ردّ كتبه سيبولون وسيكولو، أشار المحاميان إلى أن لائحة التهم التي أقرّها مجلس النواب الذي يشكّل الديمقراطيون غالبية أعضائه، «تعد هجوماً خطيراً على حق الأميركيين في اختيار رئيسهم بحرّية».

وأضاف الفريق في بيان «إنّها محاولة وقحة وغير قانونيّة لقلب نتائج (انتخابات) 2016، والتدخل في نتائج 2020».

وعزل مجلس النواب ترامب بناء على تهمتين إحداهما استغلال منصبه، ومحاولة الضغط على أوكرانيا للحصول على معلومات تعد مسيئة للمرشح الأبرز للانتخابات الرئاسية في 2020، الديمقراطي جو بايدن، من خلال تجميد مساعدات عسكرية مخصصة لكييف قدرها 400 مليون دولار، ولقاء في البيت الأبيض مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

أما التهمة الثانية فهي عرقلة عمل الكونغرس.

وقال فريق الدفاع عنه إن «مادتي العزل باطلتان بوضوح، إذ فشلتا في اتهامه بأي جريمة أو انتهاك للقانون».

وأفاد مصدر مقرّب من فريق الدفاع عن ترامب في اتصال مع الصحافيين، في وقت سابق، أن المادتين تشكّلان خرقاً للدستور لأنهما «ناجمتان عن إجراءات باطلة حرمت بشكل صارخ الرئيس من أي حقوق تتعلق بمحاكمة عادلة».

وأضاف المصدر أن عملية العزل تحمل خطر التسبب في «ضرر دائم لهيكل حكومتنا».

وتابع أن ترامب التقى الرئيس الأوكراني في الأمم المتحدة في سبتمبر، وأنه تم السماح بتسليم المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، ما يثبت عدم وجود أي مقايضة مع كييف، رغم أن مبلّغاً داخل الإدارة الأميركية كان حينها تسبب في إطلاق إجراءات العزل.

وقدّم كبار الشخصيات في مجلس النواب الذين يقومون بدور الادعاء مذكرتهم الرسمية بشأن القضية، السبت الماضي، التي جاء فيها أن ما قام به ترامب كان «أسوأ كابوس» بالنسبة لمن وضعوا الدستور الأميركي.

وقال هؤلاء في بيان مشترك أعقب تقديم المذكرة إن «القضية ضد رئيس الولايات المتحدة بسيطة، والحقائق غير قابلة للتشكيك فيها، والأدلة طاغية».

- فريق الدفاع عن ترامب يرى أن «مادتي العزل باطلتان، إذ فشلتا في اتهامه بأي جريمة أو انتهاك للقانون».

- سيقود فريق الدفاع محامي البيت الأبيض بات سيبولون.