تظاهرات تسود العالم في اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة

المصدر: باريس - أ.ف.ب

شهد العديد من مدن العالم مسيرات، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء، شارك فيها عشرات الآلاف من المتظاهرين منذ السبت، خصوصاً في فرنسا وبلجيكا وإيطاليا وإسبانيا وروسيا وأميركا اللاتينية وتركيا.

ودعا رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، إلى «إحداث صدمة»، من أجل «كسر سلسلة الصمت»، وأعلن عن مبادرات لإنهاء «حالات الخلل التي لم نرغب، حتى اليوم، في إدراكها».

وكان الغضب تصاعد في الأسابيع الأخيرة، بسبب ارتفاع عدد جرائم القتل ضد النساء، في ظاهرة تم تجاهلها أو التقليل من خطورتها. وتفيد أرقام الأمم المتحدة بأن 87 ألف امرأة قتلت عبر العالم، في 2017، نصفهن بأيدي أقرباء لهن.

وطلبت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، أول من أمس، من حكومة كابول بذل جهود لوقف أعمال العنف المنتشرة ضد المرأة، والتي تشهد تزايداً في هذا البلد، كما ورد في التقرير الأخير للجنة الأفغانية لحقوق الإنسان.

وقالت ممثلة الأمم المتحدة للنساء من أجل أفغانستان، أليتا ميلر، إن «النساء والفتيات الأفغانيات مازلن يتعرضن لانتهاكات واسعة لحقوقهن، ولعنف مستمر».

ظروف تشديدية

في فرنسا، قتلت 117 سيدة على الأقل في 2019 بأيدي شركائهنّ أو شركائهنّ السابقين، حسب إحصاء أعدته وكالة فرانس برس.

ولمنع ذلك، قررت الحكومة اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية، بينها تبني «ظروف تشديدية جديدة لمرتكبي أعمال عنف في حالات التحرش التي تؤدي إلى الانتحار»، وإدراج مفهوم «التسلط» النفسي، الذي «يمهد في كثير من الأحيان للعنف الجسدي»، والسرية الطبية في حالات وجود «خطر شديد من تجدد العنف»، وتأمين خدمة تنصت لضحايا العنف السري طوال اليوم.

ووعد رئيس الوزراء الفرنسي بتخصيص 360 مليون يورو، العام المقبل، لمكافحة العنف ضد المرأة.

لكن هذه الإجراءات التي كانت منتظرة، اعتبرت غير كافية من قبل ناشطات من أجل الدفاع عن المرأة، اللواتي تمكنّ من حشد عشرات الآلاف من المتظاهرين، منذ السبت الماضي، في جميع أنحاء فرنسا. ومنتصف ليل الإثنين الثلاثاء، أطفئت أضواء برج إيفل، تكريماً لضحايا العنف ضد النساء.

ورحبت رئيسة مؤسسة المرأة، آن سيسيل ميلفير، بهذه الإجراءات، معتبرة أنها «تقدم عملي جداً»، لكنها عبرت عن أسفها لأن «الحكومة لا تعي أن حملات التوعية هذه بأعمال العنف تدفع العديد من النساء إلى اللجوء إلى الجمعيات، وهذه الجمعيات لم تعد تملك الوسائل لمساعدتهن».

وكتب النائب عن الجمهوريين (يمين) أوريليان برادييه، في تغريدة: «لماذا تحقق إسبانيا نجاحاً في مكافحة العنف السري؟ لأن هذا البلد لا يكتفي بعمليات العلاقات العامة»، مطالباً الحكومة بمزيد من الإجراءات.

إسبانيا بلد رائد

انتهزت دول عدة فرصة هذا اليوم العالمي، لتأكيد أو تجديد تصميمها على مكافحة العنف الذي تتعرض له النساء.

ففي جنوب إفريقيا، حيث تقتل امرأة كل ثلاث ساعات، دعا الرئيس، سيريل رامابوزا، الرجل إلى التخلي «عن المواقف التي تنطوي على تمييز جنسي»، وأطلق خطة عاجلة في هذا المجال تبلغ قيمتها أكثر من 1.5 مليار راند (100 مليون يورو).

وفي مواجهة العنف السري، الذي «اتخذ أبعاداً مقلقة في السنوات الأخيرة»، مسجلاً زيادة نسبتها 34.5% بين 2014 و2018، أعلنت الشرطة اليونانية عن إطلاق خدمة خاصة، تضم رجال قانون وعلماء اجتماع وأطباء نفسيين.

وتعد إسبانيا بلداً رائداً في مكافحة الجرائم ضد النساء. وقد تبنت، في 2004، قانوناً ضد هذا الشكل من العنف، تلاه ميثاق وطني أقر في 2017.وفي الأرجنتين التي يبلغ عدد سكانها 44 مليون نسمة، وعدد الجرائم ضد النساء فيها 229 من يناير إلى أكتوبر، تظاهرت مئات النسوة في بيونس إيرس.

كما جمعت تظاهرة آلاف النسوة في مكسيكو، تصادمن مع الشرطة.

أما في روسيا، حيث ألغي تجريم العنف الأسري في 2017، تظاهر نحو 1000 شخص مساء الإثنين في موسكو.

وفي تركيا، فرقت الشرطة بالقوة مستخدمة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، آلاف المتظاهرين معظمهم من النساء، كانوا متجمعين في إسطنبول، ليطالبوا بوضع حد «للإفلات من العقاب» لمرتكبي أعمال عنف ضد المرأة، والمنتشرة في هذا البلد.

أرقام الأمم المتحدة أظهرت أن 87 ألف امرأة قتلت عبر العالم، في 2017، نصفهن بأيدي أقرباء لهن.