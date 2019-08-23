يلتقط القمامة وينشر صورها على «إنستغرام» لزيادة الوعي

المصدر: ترجمة: م.م عن «بورد باندا»

من السهل تشغيل جهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول والتمرير عبرهما القصص الجيدة اللانهائية وصور القطط اللطيفة، ومقاطع الفيديو المضحكة، لكن لا ينبغي لنا أن ننسى أن هناك الكثير من المشكلات في هذا العالم التي يجب معالجتها. يعد التلوث، خصوصاً البلاستيك، إحدى أكبر المشكلات في عصرنا، وعلى الرغم من أن الكثير من الناس يقاتلون في هذه المعركة الجيدة، إلا أنه لايزال هناك أشخاص يلقون أغلفة الحلوى أو زجاجاتهم في العراء. وعلى الرغم من أن هذه المعركة ضد القمامة قد تبدو قضية فاشلة، إلا أن حساباً على «إنستغرام» يوضح أن الأمر كله في أيدينا.

«بيتر بيكس أب رابش»، أو «بيتر يلتقط القمامة»، هي صفحة على الموقع، حيث يقوم بيتر بنشر صور للقمامة التي يلتقطها. وتحتوي كل صورة على رسالة قصيرة، توضح بالتفصيل مدى سهولة حصول الشخص الذي ألقى بتلك القمامة على سلة المهملات. ومن هذه التعليقات «مشيت مسافة قصيرة جداً لتناول الغداء. التقطت هذه القمامة على الرصيف ثم رميتها بعيداً في المكان المخصص. كان هذا من السهل جداً القيام به».

يقول بيتر إنه «اكتسب» عادة التقاط القمامة، منذ نحو عامين، ويتذكر «بينما كنت أمشي لتناول طعام الغداء، في معظم الأوقات، كنت أرى دائماً القمامة في طريقي، على بعد بوصات من قدمي»، متابعاً «كنت ألاحظ أشخاصاً آخرين يمشون بجوار القمامة نفسها، وكانوا لا يعيرونها اهتماماً. وفي أحد الأيام قررت التقاطها؛ حفنة واحدة في كل مرة».

على الرغم من أن هذه المعركة ضد القمامة قد تبدو قضية فاشلة، إلا أن حساباً على «إنستغرام» يوضح أن الأمر كله في أيدينا.