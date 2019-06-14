حُكم بتعويض مطلّقة 170 ألف دولار عن عملها المنزلي

المصدر: ترجمة: م.م عن «لوفيغارو»

حُكم على رجل في الأرجنتين بتعويض طليقته 170 ألف دولار عن عملها المنزلي خلال فترة زواجهما. وقالت القاضية فيكتوريا فاما: «أعتقد أنه مبلغ معقول من أجل إعادة التوازن إلى الحالة الاقتصادية المتباينة للزوجين الناتجة عن تفكك الزواج». ولأسباب وجيهة، خلال 27 سنة من زواجهما، اهتمت المرأة، البالغة من العمر حالياً 70 عاماً، حصرياً بتعليم الأطفال والأعمال المنزلية اليومية.

وتزوجت المرأة التي لم يكشف عن اسمها في 1982، بعد تخرجها في كلية الاقتصاد. لقد تركت وظيفتها لرعاية المنزل ومن ثم الأطفال. وظل الأمر كذلك حتى عام 2009، عندما تركها زوجها. وجدت نفسها في ضيق مالي كبير، في حين أن زوجها السابق كان في وضع مريح، وفقاً للحكم الصادر يوم الإثنين، وقد ترك الرجل زوجته عند بلوغها الـ60، وهو العمر الذي تحصل فيه النساء على التقاعد، وبالتالي لم تتمكن من التقدم إلى وظيفة؛ وهذا عنصر عزز موقف الزوجة أمام المحكمة. وفي قرارها، ربطت القاضية قضية الزوجين بالوضع العام للمرأة، وقالت في الحكم: «الاعتماد الاقتصادي للزوجات على أزواجهن هو إحدى الآليات المركزية التي تتبعها المرأة في المجتمع»، متابعة «في معظم الأسر، لاتزال المرأة مسؤولة في المقام الأول عن الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال، بما في ذلك عندما يكون لديها أنشطة خارجية»، وقالت القاضية إنه عند تحديد مبلغ التعويض للزوجة السابقة، تم حساب ذلك على أساس «الظروف الشخصية، ووضع الممتلكات لكلا الطرفين».

ترك الرجل زوجته عند

بلوغها الـ60 (سن

التقاعد)، وبالتالي لم

تتمكن من التقدم

إلى وظيفة.