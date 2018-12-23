«مبادرات رئيس الدولة» رداً على فيديو البلوشي: أخطاء صاحب المنزل تسبّبت في تسرب المياه

"مبادرات رئيس الدولة" ردا على فيديو البلوشي: اخطاء صاحب المنزل تسببت في تسرب المياه

اهتمت لجنة مبادرات رئيس الدولة بفيديو المواطن ياسر خليفة البلوشي الذي أظهر غرق منزله في مدينة كلباء بمياه الامطار، وتسرب المياه للوحة الكهرباء.

وأفادت اللجنة في بيان أنه "بعد المعاينة من قبل فريق وزارة تطوير البنية التحتية للمسكن، تبين أن عوازل المسكن سليمة ولا توجد عليها أي ملاحظات، كما تبين بأن جميع فتحات تصريف المياه على سطح المسكن مسدودة بالشوائب ولم يتم تنظيفها بشكل دوري".

وأضافت "قام المواطن بعمل فتحة جديدة على سطح المسكن لتمديدات اللاقط الهوائي، ومن خلالها تسربت المياه إلى جميع ممرات الاسلاك ونقاط الكهرباء".

وأظهرت المعاينة أن المواطن اغلق شرفة المسكن عن طريقه ودون عمل أية عوازل للمياه، كما أضاف غرفة مستقبلية في المسكن وبطريقة غير صحيحة".

وأفادت اللجنة أنه سيتم معاينة جميع المساكن المتبقية في منطقة كلباء التي تم بناؤها عن طريق المبادرات وتسليمها للمواطنين للتأكد من سلامتها وعدم وجود أية مشاكل بها.