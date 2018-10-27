ميركل تلتقي بأستاذها التشيكي زمن الدراسة الجامعية في براغ

المصدر: المصدر: براغ - د ب أ

التقت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أمس مع أستاذها السابق وعالم الفيزياء الكيميائية رودولف زارادنيتش على هامش زيارتها للعاصمة التشيكية براغ بمناسبة بلوغه التسعين من العمر يوم العشرين من الشهر الجاري.

وتعرف ميركل معالم العاصمة التشيكية براغ بصورة جيدة وتتحدث شيئا من اللغة التشيكية.

زارت ميركل براغ مرارا حين كانت مساعدة علمية في المعهد المركزي للكيمياء الفيزيائية ببرلين الشرقية خلال ثمانينيات القرن الماضي وإبان عهد جمهورية ألمانيا الديمقراطية (الشرقية) سابقا.

ووصفت ميركل ذات مرة أستاذها البروفيسور رودولف زارادنيتش بأنه «معلمها في الزمن الماضي».

وقال زارادنيتش قبل الزيارة متحدثا عن ميركل: «كانت مجتهدة للغاية ودقيقة للغاية ومحل ثقة للغاية»، مؤكدا بالقول: «إنها لم تتغير على مدار حياتها كلها».

ويقول زارادنيتش متذكرا: «إنها فيزيائية وأنا كيميائي فكان كل واحد منا يكمل الآخر بصورة رائعة».

وكلما زارت ميركل كشخصية سياسية مدينة براغ، فغالبا ما تلتقي بأستاذها السابق.

وذكر زارادنيتش أنه يحاول كلما كان لديه وقت أن يتابع مسار ميركل السياسي، مبينا أنه مبدئيا لا يقدم لها نصائح في هذا الصدد، قائلا: «إنها شخصية ناضجة من وجهة النظر الفلسفية وبصفة عامة - وليس من حقي أن أقدم لها أية نصائح».