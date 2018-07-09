استثمارات الشركات الصينية

المصدر: عن «روسيا اليوم»

أعلن نائب مدير لجنة التنمية والإصلاح، الصيني، نينغ جي جه، أخيراً أن سلطات بلاده تتوقع بلوغ حجم الاستثمارات الأجنبية للشركات الصينية في السنوات الخمس المقبلة نحو 600-800 مليار دولار.

بلغت الاستثمارات الصينية المرتبطة بمبادرة «الحزام والطريق» 60 مليار دولار منذ 2013.

وقال المسؤول الصيني خلال مؤتمر صحافي عشية المنتدى الدولي «الحزام والطريق»: «لدينا توقعات محددة بالنسبة إلى إجمالي الاستثمارات الصينية في الخارج خلال السنوات الخمس المقبلة».

وتابع جي جه «اعتباراً من العام المقبل، سيصل حجم الاستثمارات الصينية في الخارج إلى 120-130 مليار دولار سنوياً، أي 600-800 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة».

وحول القسم الكبير المخصص من هذه الاستثمارات، أكد المسؤول الصيني، أن جزءاً كبيراً منها سيذهب لتطوير الحزام الاقتصادي للبلاد.

ووفقاً له، سيكون هذا الأمر «قوة دافعة قوية لانتعاش الاقتصاد العالمي وتحرير الاستثمارات المتبادلة والتجارة».

وبلغت الاستثمارات الصينية المرتبطة بمبادرة «الحزام والطريق» 60 مليار دولار منذ 2013، حسب جي جه.

وتعني هذه المبادرة التي طرحها الرئيس الصيني، شي جين بينغ، لأول مرة في 2013، تنفيذ مشروعات تنموية هائلة ومتنوعة تشارك فيها أكثر من 60 دولة على طول «الحزام والطريق» بما فيها معظم الدول العربية.

وتتعلق المشروعات بشق الطرق ومد سكك الحديد، وبناء المنشآت الأساسية لضمان سلاسة الشحن البري والبحري والجوي، والممرات العابرة للحدود للطاقة الكهربائية، إضافة إلى توصيل كبلات وشبكات الاتصال التي تسمى مجازاً بـ«طريق الحرير المعلوماتي»، وإنشاء مناطق التجارة الحرة لتنشيط التجارة، وتنمية الأعمال التجارية الإلكترونية العابرة للحدود، والتعاون في تطوير الطاقات النظيفة والمتجددة، إضافة إلى الحفاظ على التنوّع البيولوجي ومواجهة التغير المناخي لبناء «طريق الحرير الأخضر».