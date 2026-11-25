سيؤول - أ.ف.ب

دخلت طائرات عسكرية روسية منطقة تحديد الدفاع الجوي الكورية الجنوبية، وفق ما أفادت وكالة «يونهاب»، التي ذكرت في البدايةً أن طائرة يشتبه في أنها كورية شمالية اخترقت المجال الجوي للبلاد.

ونقلت الوكالة عن الجيش الكوري الجنوبي قوله إن «طائرات عسكرية روسية

عدة، وليست طائرات كورية شمالية، دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي الكورية الجنوبية فوق البحر الشرقي (بحر اليابان)».

وأضافت أن الطائرات اقتربت من جزيرة أولونغدو بعد دخولها المنطقة، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذير لسكان مقاطعة أولونغ قبالة الساحل الشرقي للبلاد.