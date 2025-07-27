العراق يُعلّق الدوام بعد وصول الحرارة إلى 52 درجة مئوية

أعلنت السلطات العراقية تعطيل الدوام الرسمي في عدد من المحافظات، اليوم الأحد، بعد أن بلغت درجات الحرارة مستويات غير مسبوقة، تجاوزت في بعض المناطق 52 درجة مئوية، خصوصاً في العاصمة بغداد.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الأنواء الجوية، عامر الجابري، أن موجة الحر ستستمر حتى يوم الثلاثاء، متوقعاً أن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض تدريجياً بعدها.

وبحسب بيانات الأنواء الجوية، سجّلت عشر محافظات عراقية، معظمها في وسط وجنوب البلاد، درجات حرارة تراوحت بين 50 و52 درجة مئوية، فيما سجلت المحافظات الشمالية درجات بين 44 و49 درجة مئوية.

ونبّهت الجهات الرسمية إلى أن ذروة الكتلة الحارة تُسجّل اليوم الأحد، ما يرفع من خطورة التعرّض المباشر لأشعة الشمس ويزيد من حدة الأشعة فوق البنفسجية، داعية المواطنين لتفادي الخروج في أوقات الظهيرة.

الموجة الحرارية ترافقت مع تراجع حاد في إنتاج الطاقة الكهربائية، نتيجة توقف إمدادات الغاز الإيراني، ما انعكس سلباً على قدرة محطات توليد الكهرباء في تلبية الطلب المتزايد، خصوصاً مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي في أغلب المناطق.