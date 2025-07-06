ارتفاع وفيات سيول تكساس إلى 67 منهم 21 طفلا

دخلت عملية البحث عن فتيات فقدن من مخيم صيفي للفتيات المسيحيات اجتاحته سيول في ولاية تكساس الأمريكية يومها الثالث اليوم الأحد، مع ارتفاع عدد الوفيات في المنطقة إلى ما لا يقل عن 67 بينهم 21 من الأطفال.

وقال لاري ليثا قائد شرطة مقاطعة كير في تكساس هيل كانتري، مركز السيول، إن عدد الوفيات في المقاطعة وصل إلى 59، بينهم 21 من الأطفال.

وأضاف ليثا أن 11 فتاة وأحد المرشدين ما زالوا في عداد المفقودين من مخيم (كامب ميستيك) الصيفي بالقرب من نهر جوادالوبي الذي فاض بعد هطول أمطار غزيرة في وسط تكساس يوم الجمعة الذي كان عطلة عيد الاستقلال في الولايات المتحدة.

وقال مسؤول في مقاطعة ترافيس إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم جراء السيول هناك وإن 13 آخرين في عداد المفقودين. وذكر مسؤولون إن أحد الأشخاص لقي حتفه أيضا في مقاطعة كيندال. وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة بيرنت إنه جرى تسجيل وفاة اثنين في حين أعلن قائد الشرطة في مدينة سان أنجيلو العثور على امرأة ميتة في سيارتها المغمورة بالمياه في مقاطعة توم جرين.

وأضاف ليثا أن العمل لا يزال جاريا على تحديد هويات 18 بالغا وأربعة من الأطفال في مقاطعة كير. ولم يوضح ما إذا كان هؤلاء الأفراد قد أُدرجوا ضمن عدد الوفيات البالغ 59.

وقال مسؤولون إنه تسنى إنقاذ أكثر من 850 شخصا، بما في ذلك بعض الذين كانوا يتشبثون بالأشجار، بعد أن تسببت عاصفة مفاجئة في هطول أمطار وصل منسوبها إلى 38 سنتيمترا في هيل كونتري بالولاية على بعد 140 كيلومترا تقريبا من شمال غرب سان أنطونيو. ولم يتضح بالضبط عدد من لا يزالون مفقودين.

وتساءل خبراء عما إذا كان قيام إدارة الرئيس دونالد ترامب بخفض القوى العاملة في جهات اتحادية، من بينها الوكالة التي تشرف على الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، أدى إلى عدم تمكن المسؤولين من التنبؤ بدقة بشدة السيول وإصدار التحذيرات المناسبة قبل العاصفة.

وقال ريك سبينراد المدير السابق للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي إن ترامب وإدارته أشرفا على خفض آلاف الوظائف في الإدارة، التي تتبعها هيئة الأرصاد الجوية، مما ترك العديد من مكاتب الأرصاد تعاني من نقص في عدد الموظفين.

وأضاف أنه لا يعرف ما إذا كان خفض عدد الموظفين قد ساهم في عدم إصدار تحذير مسبق من سيول تكساس الشديدة، لكنه قال إنه سيؤدي حتما إلى تراجع قدرة الإدارة على تقديم تنبؤات دقيقة وفي الوقت المناسب. وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، المشرفة على الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، إن تحذيرا بوقوع سيول "من الدرجة المتوسطة" أصدرته الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية يوم الخميس لم يتنبأ بدقة بهطول هذه الأمطار الغزيرة. وأضافت أن إدارة ترامب تعمل على تحديث هذه المنظومة.

ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق.

ومن المتوقع هطول المزيد من الأمطار في المنطقة اليوم الأحد. وأصدرت هيئة الأرصاد تحذيرا من استمرار السيول في مقاطعة كير حتى الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي. وكانت 700 فتاة تقيم في المخيم وقت حدوث السيول.