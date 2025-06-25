«أمازون» تعتزم استثمار 54.4 مليار دولار في المملكة المتحدة

تعتزم شركة «أمازون» العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية، استثمار 40 مليار جنيه إسترليني (54.4 مليار دولار) في المملكة المتحدة، في التزام ضخم اعتُبر إشارة قوية من الحكومة البريطانية التي تواجه صعوبات اقتصادية.

ويرى رئيس الوزراء، كير ستارمر، الذي التقى، الأسبوع الماضي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، آندي جاسي، أن هذا الاستثمار الذي يمتد لثلاث سنوات (والذي كان جزء منه معروفاً في الأصل) يشكل «انتصاراً كبيراً» و«دليل ثقة» بالمملكة المتحدة.

ويأتي هذا الالتزام في وقت مناسب لحكومة حزب العمال التي تُكافح للوفاء بوعدها بتعزيز النمو، في ظل تأرجحها بين التعرفات الجمركية الأميركية والتوترات الجيوسياسية والانتقادات الداخلية لسياساتها الاقتصادية في ظل اعتبار قوى المعارضة زيادات الضرائب والاستثمارات العامة غير واقعية.

وفي فبراير الماضي، أعلن جاسي، عن طموحه لاستثمار أكثر من 100 مليار دولار على مدار العام الجاري، بشكل رئيس في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

وتتزامن مليارات «أمازون» في المملكة المتحدة مع إطلاق الحكومة استراتيجية صناعية مدتها 10 سنوات، تهدف إلى جعلها «أفضل دولة للاستثمار»، بحسب وزير التجارة جوناثان رينولدز.

وسيُستخدم مبلغ الـ40 مليار جنيه إسترليني لبناء أربعة مراكز توزيع في هال، ونورثامبتون (كلاهما معروف في الأصل)، ومنطقة إيست ميدلاندز.

كما سيُخصص جزء من المبلغ لتمويل إعادة تأهيل استوديوهات «براي» السينمائية التاريخية التي تم الاستحواذ عليها في يوليو 2024، لتصوير المسلسلات.

وكانت «أمازون» وقعت اتفاقية في ديسمبر الماضي مع شركة «غايمز ووركشوب» (Games Workshop) البريطانية المالكة لحقوق لعبة «وارهامر 40000» لإنتاج أفلام ومسلسلات مستوحاة من هذا العالم الخيالي المستقبلي، ويضم هذا المشروع الممثل هنري كافيل الذي لعب دورَي «سوبرمان» و«ذي ويتشر».

وفي فبراير، تولّت المجموعة أيضاً زمام المبادرة الإبداعية في سلسلة أفلام جيمس بوند بعد التوصل إلى اتفاق مع منتجي الأفلام التاريخيين، عائلة بروكلي، الذين سيظلون شركاء في الملكية.

ويشمل استثمار أمازون أيضاً جزءاً من مبلغ ثمانية مليارات جنيه إسترليني (وهو مُخطط له على مدى خمس سنوات) الذي أُعلن في سبتمبر الماضي لبناء وتشغيل مراكز بيانات، وهو أمر أساسي للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.