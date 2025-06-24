«التعاون الخليجي» يعقد اجتماعا استثنائيا بالدوحة

يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم، اجتماعا استثنائيا في الدوحة.

واستهدفت إيران قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، في هجوم لاقى إدانات واسعة.

وأعلن جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، انعقاد الاجتماع الاستثنائي الـ49 للمجلس الوزاري، لبحث آخر مستجدات الهجوم الصاروخي الإيراني على قطر.



وقال البديوي في بيان صادر عن المجلس، إن الاجتماع سيبحث خلال انعقاده آخر مستجدات الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، أمس الإثنين.

وأكد أن الاجتماع الوزاري يأتي "تأكيدا على وقوف دول مجلس التعاون صفا واحدا مع الأشقاء في قطر".

إضافة إلى "التأكيد كذلك على أن أمن واستقرار قطر جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول المجلس"، بحسب البيان.

ويوم أمس، أعلنت قطر عن اعتراض الصواريخ الإيرانية، مع الإشارة إلى إخلاء القاعدة العسكرية.