مصر تدين الهجمات الايرانية على قطر

أعربت مصر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإيرانية التي طالت دولة قطر، مؤكدة أن تلك الهجمات تعد انتهاكا لسيادتها وتهديدا لسلامة أراضيها، فضلا عن كونها خرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان أصدرته مساء اليوم تضامن مصر الكامل مع دولة قطر الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة أي تهديدات.

وأعربت مصر عن بالغ قلقها من التصعيد المتسارع والخطير الذي تشهده المنطقة، مؤكدة رفضها الكامل لكافة أشكال التصعيد العسكري أو المساس بسيادة الدول، داعية إلى ضرورة خفض التوتر ووقف إطلاق النار حفاظا على الأمن والسلم الإقليميين.

وشددت على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء التوتر المتصاعد الذي ينذر بخروج الأوضاع عن السيطرة، وبذل كافة الجهود الدبلوماسية لمنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد والاحتقان.

وجددت مصر دعوتها إلى ضبط النفس وتغليب منطق الحوار والحلول السلمية، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة.