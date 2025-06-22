مستشار استراتيجي: تشكيل ائتلاف مع اليمين المتطرف في هولندا «أسوأ ما يمكن فعله»

في كتاب جديد صدر هذا الشهر في هولندا، يرفض المستشار الاستراتيجي السابق لحزب «الشعب من أجل الحرية والديمقراطية»، باس إيرلينغز، الليبرالي ذو التوجه اليميني الوسطي، رفضاً قاطعاً أي تعاون رسمي مع اليمين المتطرف. ويكتب إيرلينغز في كتابه، الذي يحمل عنوان «لعبة الشعبويين: كيف يخططون لها، وكيف نفوز بها»، أن تشكيل حكومة معهم «هو أغبى ما يمكن فعله»، لأنك تجد نفسك باستمرار «تتجاوز حدودك».

وعندما انهارت الحكومة الهولندية المكونة من أربعة أحزاب، وهي الأولى التي شارك فيها حزب الحرية اليميني المتطرف في الثالث من يونيو، حصل إيرلينغز على تأكيد لحجته، ودفعة دعائية لدى الرأي العام الهولندي، لكن الكتاب يستحق أيضاً أن يُترجم إلى الجمهور الدولي. فمع دعم إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، النشط لأحزاب اليمين المتطرف في جميع أنحاء أوروبا، ودفعها الفعال لتغيير النظام، أصبحت رسالة إيرلينغز ملحة للقارة بأكملها.

وكان إيرلينغز مستشاراً لفترة طويلة للأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، عندما كان روته رئيساً لوزراء هولندا بين عامي 2010 و2024، وقاد أربع حكومات مختلفة في ذلك الوقت.

واعتمدت الحكومة الأولى، التي استمرت عامين، على الدعم الخارجي من حزب الحرية الهولندي، بقيادة خيرت فيلدرز. وسمح هذا الترتيب لفيلدرز بمهاجمة الحكومة، وفي الوقت نفسه تحديد خطوطها الحمراء وحدودها بشأن القضايا التي كان يشعر بقوة تجاهها (أو ضدها)، مثل الاتحاد الأوروبي أو الهجرة. فإذا تجاوزت الحكومة هذه الحدود، يستطيع فيلدرز أن يهددها بسحب الدعم البرلماني عن الائتلاف الحاكم. وحدث هذا في عام 2012، ما أدى إلى انهيار حكومة روته.

وبعد تلك التجربة، أقسم روته علناً على عدم الائتلاف مع حزب الحرية الهولندي، مرة أخرى، وكان هذا التصريح بمثابة إشارة للناخبين الهولنديين إلى أن التصويت لمصلحة حزب الحرية الهولندي، سيصبح صوتاً ضائعاً.

والمشهد السياسي الهولندي مجزأ للغاية، حيث لا تتجاوز نسبة ما يُسمى بالأحزاب الكبيرة 20% من الأصوات، ما يعني أن الحزب الفائز يحتاج دائماً إلى حزبين أو ثلاثة آخرين لتشكيل حكومة بأغلبية برلمانية.

وكما كتب عالم السياسة الأميركي، لاري بارتلز، في كتابه الصادر عام 2023، بعنوان «الديمقراطية تتآكل من القمة»، إذا علم الناخبون مسبقاً أن حزباً ما سيُستبعد من الحكومة، وأن برنامجه غير قابل للتطبيق، فإن كثيرين يميلون إلى التصويت للأحزاب ذات فرص الحكم الأفضل. وبهذه الطريقة، وباستبعاد حزب الحرية من حكوماته الثلاث التالية، أبقى روته الحزب في وضع ضعيف.

وتعرضت هذه الاستراتيجية للخطر، عندما تمت الإطاحة بحكومة روته الرابعة في صيف عام 2023، وتنحى عن زعامة الحزب، وتم تحديد موعد لإجراء انتخابات جديدة في نوفمبر من ذلك العام. وفتح خليفته، ديلان يسيلجوز، الباب فوراً للتعاون مع حزب الحرية.

ونتيجة لهذه الخطوة، لم يعد التصويت لحزب الحرية يُعتبر تصويتاً خاسراً، بل على العكس، أصبح تصويتاً استراتيجياً. واغتنم فيلدرز، متفوقاً على منافسيه الذين يتمتعون بخبرة سياسية تزيد على عقدين، فرصته، واستغلها على أكمل وجه.

ونتيجة لذلك، حقق حزب الحرية ارتفاعاً كبيراً في استطلاعات الرأي، وحصل على المركز الأول بنسبة 23% من الأصوات، متقدماً بفارق ضئيل على ائتلاف اجتماعي ديمقراطي.

وغادر إيرلينغز حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية في اليوم الذي شُكّلت فيه حكومة جديدة من أربعة أحزاب، بما في ذلك حزب الحرية، في صيف عام 2024. جاء ذلك بعد أشهر من المساومات والصراعات بين الأحزاب الأربعة، والتي استمرت في وضح النهار، خلال الأشهر الـ11 التي حكمت فيها البلاد، حتى أوائل يونيو من هذا العام، عندما أعلن فيلدرز انسحابه. واستقال، لأنه أرسل إلى الأحزاب الثلاثة الأخرى قائمة بـ10 إجراءات صارمة تهدف إلى وقف الهجرة، والتي رفضت الأحزاب قبولها، لأن بعضها كان غير دستوري.

وتثبت هذه الحادثة، إضافة إلى 11 شهراً من التراخي الحكومي الذي سبقها، صحة وجهة نظر إيرلينغز الرئيسة حول الائتلاف الحكومي مع اليمين المتطرف. وكتب إيرلينغز، أنه «بمجرد توليه السلطة، تُحكم الأحزاب اليمينية المتطرفة قبضتها عليك. فهي تجرّ شركاءها في الائتلاف، وحتى أحزاب المعارضة، إلى مناطق لم يكن أحدٌ يرغب في الوصول إليها سابقاً، باستفزازات وتهديدات وهجمات شخصية على الزملاء، ولغة فظة تُلوث آدابَ البرلمان وخطابه، ومقترحات أكثر تطرفاً تُصبح نوعاً من الوضع الطبيعي الجديد، في النهاية، حتى إن المرء يعتاد على التطرف، إلى حد ما».

والآن، أصبح السياسيون التقليديون الذين كانوا مهذبين سابقاً، يتبادلون الشتائم باستمرار في البرلمان الهولندي، في محاولة لجذب الانتباه. وإيرلينغز مقتنعٌ بأن الهدف النهائي لليمين المتطرف هو هذا تحديداً: تحويل الديمقراطية وسيادة القانون إلى «قشور فارغة». ولم تبدأ الحكومة الهولندية المنهارة، التي لاتزال في منصبها كحكومة تصريف أعمال من دون وزراء حزب الحرية، حتى في محاولة حل مشكلات هولندا الرئيسة، مثل النقص الحاد في السكن، وأزمة النترات الناجمة عن الزراعة المكثفة، وارتفاع تكاليف المعيشة. عن «فورين بوليسي»

• روته أقسم علناً على عدم الائتلاف مع حزب الحرية الهولندي مرة أخرى.

• عندما انهارت الحكومة الهولندية المكونة من أربعة أحزاب، وهي الأولى التي شارك فيها حزب الحرية اليميني المتطرف في 3 يونيو، حصل إيرلينغز على تأكيد لحجته ودفعة دعائية لدى الرأي العام الهولندي.