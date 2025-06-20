غروسي يحذر: الهجوم على محطة بوشهر الإيرانية سيؤدي إلى كارثة نووية

حذر رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، اليوم الجمعة من أن ضربة إسرائيلية على محطة بوشهر النووية في جنوب إيران قد تؤدي إلى كارثة إقليمية، مضيفا أنه لم يتم رصد أي تسرب إشعاعي منذ بدء الحرب.

وقال رافايل غروسي أمام مجلس الأمن الدولي "لقد تواصلت معي دول من المنطقة بشكل مباشر خلال الساعات القليلة الماضية للتعبير عن مخاوفها، وأريد أن أوضح بشكل قاطع وكامل أنه في حال وقوع هجوم على محطة بوشهر للطاقة النووية، فإن ضربة مباشرة ستؤدي إلى إطلاق كميات كبيرة للغاية من النشاط الإشعاعي".

يأتي ذلك بعد أن قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن سلاح الجو يهاجم منطقة بوشهر.

وكانت وكالة الطاقة الذرية قد قالت، أن بيان إسرائيل الخاطئ عن موقع بوشهر للطاقة النووية يؤكد الحاجة إلى معلومات واضحة ودقيقة.