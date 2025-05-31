البرلمان العربي يدين قرار الاحتلال بناء 22 مستوطنة جديدة بالضفة

أدان البرلمان العربي، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بالمصادقة على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، واعتبره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن 2334.

وأكد البرلمان في بيان له أن القرار يمثل تصعيدًا خطيرًا يقوض فرص السلام ويغلق باب حل الدولتين، داعيًا المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى التحرك الفوري لوقف الانتهاكات ومحاسبة الاحتلال.

كما دعا الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى القيام بذلك دعمًا للحق الفلسطيني المشروع.