السعودية تعلن الجمعة 6 يونيو أول أيام عيد الأضحى

أعلنت المحكمة العليا في السعودية، الثلاثاء، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1446هـ، وعليه يكون يوم غدٍ الأربعاء الأول من شهر ذي الحجة، ويوم الجمعة 6 يونيو أوّل أيام عيد الأضحى المُبارك.

وكانت المحكمة العليا في السعودية دعت تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الثلاثاء.

وقالت المحكمة العليا في بيان: 'ترجو المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجرّدة (هلال شهر ذي الحجة)، أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز، لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة'.

وتابع البيان: 'تأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض'