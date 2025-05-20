اليابان تخطط لبناء ملاجئ تحت الأرض تكفي لحماية 10 ملايين شخص من القنابل والضربات الصاروخية

تخطط الحكومة اليابانية لمضاعفة سعة ملاجئ القنابل تحت الأرض في جميع أنحاء البلاد تقريبًا إلى 10 ملايين شخص، في محاولة لحماية الجمهور بشكل أفضل من الضربات الصاروخية.

يوجد حاليًا أكثر من 58,000 ملجأ من ملاجئ القنابل - بما في ذلك تلك الموجودة فوق الأرض وتحت الأرض - في جميع أنحاء اليابان مصممة لاستيعاب الناس لمدة ساعة إلى ساعتين. وتكفي هذه الطاقة الاستيعابية لتغطية 140% من السكان.

لكن 3900 ملجأ فقط من هذه الملاجئ، أو 7%، هي ملاجئ تحت الأرض، والتي توفر حماية أفضل من انفجارات القنابل. وتكفي الطاقة الاستيعابية تحت الأرض فقط لاستيعاب حوالي 5% من سكان اليابان.

وستقوم الحكومة بوضع اللمسات الأخيرة على مجموعة من المبادئ التوجيهية خلال السنة المالية الحالية لحث الحكومات المحلية على تحديد المزيد من الملاجئ.

وكتبت أمانة مجلس الوزراء الياباني مؤخرًا تقريرًا يحدد 1489 موقعًا إضافيًا يمكن أن تكون بمثابة ملاجئ تحت الأرض. ومن شأن المواقع الجديدة أن تضيف 4 ملايين متر مربع إلى 4.91 مليون متر مربع مستخدمة بالفعل.

مع تقدير الحكومة أن كل شخص يحتاج إلى 0.825 متر مربع من المساحة لكل شخص للإقامة القصيرة، فإن إجمالي مساحة المأوى المتوقعة ستستوعب أكثر من 10 ملايين شخص. وستكون المساحة الإجمالية المتوقعة ضعف الطاقة الاستيعابية الحالية التي تبلغ حوالي 6 ملايين شخص.

بالإضافة إلى ملاجئ الإقامة القصيرة، هناك ملاجئ أخرى قادرة على استيعاب الأشخاص لمدة أسبوعين تقريباً. تقع هذه المواقع تحت المباني العامة وتحتوي على احتياطي من الطعام.

ويجري بناء ملاجئ جديدة لمدة أسبوعين في ساكيشيما، وهي مجموعة من الجزر بالقرب من تايوان. ستكون المنطقة معرضة للخطر إذا اندلعت أزمة تشمل تايوان. وفي مثل هذا السيناريو، ستكون خيارات الإخلاء محدودة.

دعت استراتيجية الأمن القومي التي تبنتها اليابان في عام 2022 إلى ”تأمين أنواع مختلفة من مرافق الإجلاء“. وهذا ما دفع الحكومة إلى صياغة مسار عمل لإضافة ملاجئ جديدة.

وقد أصر رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا على تطوير الملاجئ منذ ما قبل توليه منصبه، بحجة أن المنشآت تحت الأرض، إلى جانب الملاجئ فوق الأرض، ستكون بمثابة شكل من أشكال الردع ضد الدول المعادية.