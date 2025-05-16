بدء المفاوضات المباشرة بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول

بدأت في إسطنبول المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني حول تسوية النزاع في أوكرانيا، وفقاً لوكالة تاس الروسية.

ويُعقد الاجتماع في مكتب عمل الرئيس التركي في دولما بهجة بشكل مغلق.

ويحضر المحادثات من الجانب الروسي مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، ونائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين، ورئيس المديرية الرئيسية لهيئة الأركان العامة للجيش إيغور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.

ويرأس الوفد الأوكراني وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف. كما تضم مجموعة المفاوضين النائب الأول لوزير الخارجية سيرهي كيسليتسا، ونائب رئيس جهاز الأمن الأوكراني أوليكساندر بوكلاد، والنائب الأول لرئيس جهاز الاستخبارات الخارجية أوليه لوغوفسكوي، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أوليكسي شيفتشينكو وآخرين.

وقبل ذلك، انتهى اجتماع وفد تركيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا في إسطنبول، والذي استمر حوالي ساعة.

بعد مرور بعض الوقت، وصلت سيارة مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي إلى مكان المفاوضات مع الوفد الأوكراني في إسطنبول.

بدأ الاجتماع بكلمة ألقاها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. ووفقًا له، فإن المرحلة الحالية من التسوية في أوكرانيا حرجة. وقال أيضًا إن تركيا ترى أنه من المهم أن تستجيب موسكو وكييف لدعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورجب طيب أردوغان من أجل السلام.

في الوقت نفسه، عارض الوفد الروسي حضور ممثلي الولايات المتحدة في المحادثات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا. ووفقًا لطلب الجانب الروسي، يجب أن يغادر الممثل التركي المحادثات المباشرة بين موسكو وكييف بعد التحيات.