ترامب لقادة الخليج: أنتم محل إعجاب العالم وتمتلكون فرصاً هائلة في المنطقة

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لقادة الخليج في كلمته بالقمة الخليجية الأميركية التي اختتمت في الرياض، اليوم الأربعاء "أنتم محل إعجاب العالم"، وأضاف أرى بينكم وحدة كبيرة وصداقة قوية، وتمتلكون فرصاً هائلة في المنطقة.

وقال الرئيس الأميركي أن الشرق الأوسط يمكن أن يكون مزدهرا بالسلام، مشيرا إلى أن دول الخليج في مقدمة الدول المستقرة والمزدهرة.

وعن سورية، أوضح أنه "أمر برفع العقوبات بعد مشاورات مع الأمير محمد بن سلمان". وتابع قائلا إن "رفع العقوبات سيعطيهم فرصة عظيمة"، مشيرا إلى أنه سيقوم بإلغاء كامل العقوبات عن سورية.

كذلك أشار إلى أن واشنطن تسعى لتطبيع العلاقات مع الحكومة السورية الجديدة.

أما حول الملف الإيراني فقال ترامب "أريد إبرام اتفاق مع طهران لكن عليها التوقف عن دعم الإرهاب". وأكد أنه "لا يمكن لإيران الحصول على سلاح نووي".

كما قال "على إيران وقف دعمها للحروب بالوكالة في المنطقة".

وعن لبنان قال "هناك فرصة لمستقبل خال من قبضة حزب الله في لبنان"، مضيفاً "يمكن للرئيس اللبناني بناء دولة بعيدا عن حزب الله".

كما أضاف أن "لبنان يحظى بفرصة جديدة مع الرئيس ورئيس الوزراء الجديدين".