أمير قطر وترامب: نعمل معا لإحلال السلام في المنطقة

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، أن بإمكان الدوحة وواشنطن مواصلة العمل معا لإحلال السلام في المنطقة.

ونقلت قناة الجزيرة القطرية عن الشيخ تميم قوله ، خلال اجتماعه اليوم مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الديوان الأميري بالدوحة ، "جميعنا يريد إحلال السلام في المنطقة ونأمل أن يتحقق ذلك هذه المرة".

وأضاف لترامب "أعلم أنك رجل سلام وتريد إحلال السلام في المنطقة"، مشيرا إلى أن بإمكان الدوحة وواشنطن مواصلة العمل معا لإحلال السلام في المنطقة أو بمناطق أخرى كالسلام بين روسيا وأوكرانيا.

وأعرب أمير قطر عن حماسته للمباحثات القطرية الأميركية التي ستشمل إحلال السلام في المنطقة وقضايا الاستثمار والطاقة، وأكد أن بلاده ستشارك تجربتها بتنظيم كأس العالم 2022 مع الطواقم المنظمة لكأس العالم 2026 بأميركا.

بدوره ، قال الرئيس الأميركي لأمير قطر "أحببنا بعضنا البعض وعملنا معا على أعلى المستويات لإحلال السلام في هذه المنطقة وعبر العالم"، مضيفا "أنتم تساعدوننا بإحلال السلام في مناطق عدة مثل روسيا وأوكرانيا وسنرى تطورا في هذا الملف".