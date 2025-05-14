ترامب يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض

التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية، في أول لقاء بين رئيسي البلدين منذ 25 عاما.

وأفادت مسؤولة في البيت الأبيض لـ"وكالة فرانس برس" بأن الزعيمين التقيا قبل اجتماع أوسع لقادة الخليج في السعودية خلال جولة ترامب في المنطقة.

بدورها، أعلنت وكالة أنباء الأناضول الرسمية في تركيا، الأربعاء، عن اجتماع رباعي، ضم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأميركي دونالد ترامب وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز والرئيس السوري أحمد الشرع.

وأوضحت الوكالة أن الاجتماع أجري عبر الإنترنت.