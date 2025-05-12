الأمم المتحدة: الموت جوعا يترصد 2.1 مليون مواطن في غزة

دعا مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا"، لإنهاء الحصار المتواصل على قطاع غزة منذ تسعة أسابيع، لا سيما وأن حياة 2.1 مليون مواطن في قطاع غزة على المحك.

وأكد المكتب الأممي عبر موقعه الرسمي، أن مخزوناته قاربت على النفاد مع دخول الحصار الإسرائيلي الشامل على غزة شهره الثالث.

من جهتها، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن أكثر من تسعة أسابيع مرت على حصار غزة الذي تمنع إسرائيل فيه دخول جميع المساعدات الإنسانية والطبية والتجارية.

وأضافت أنه كلما طال أمد هذا الحصار ازداد الضرر الذي لا يمكن إصلاحه على حياة عدد لا يُحصى من الناس.

وأكدت الوكالة الأممية أن آلاف الشاحنات التابعة لها جاهزة للدخول، مشيرة إلى أن فرقها في غزة مستعدة لتوسيع نطاق عمليات التسليم.

وفي السياق ذاته، أظهر تقرير لبرنامج الأمم المتحدة لتحليل صور الأقمار الاصطناعية أن ما يقرب من 81% من الأراضي الصالحة للزراعة في قطاع غزة شهدت انخفاضا كبيرا في المحاصيل الزراعية.

وقال التقرير الأممي إن تدمير الأراضي الزراعية نتج عن عمليات القصف والتجريف جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.