الأمم المتحدة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان

رحب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان واصفا إياه بالخطوة الإيجابية نحو إنهاء الأعمال العدائية الحالية وتخفيف التوترات بين البلدين.

وعبر غوتيريش في بيان نسب لستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسمه عن أمله في أن يُسهم هذا الاتفاق في تحقيق سلام دائم، وأن يُهيئ بيئة مواتية لمعالجة القضايا الأوسع نطاقًا والمستمرة بين البلدين.

وأكد أن الأمم المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.