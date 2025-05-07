ترامب يَعِد بإعلان «مهم جداً» قبيل زيارته للشرق الأوسط

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، أنه يعتزم إصدار إعلان مهم للغاية قبل جولته المرتقبة في الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، دون أن يفصح عن تفاصيل إضافية حول طبيعة الإعلان.

وقال ترامب، خلال استقباله رئيس وزراء كندا مارك كارني في البيت الأبيض: "أعتقد أنه قبل الجولة، سيكون لدينا إعلان مهم جداً جداً نصدره. لن أكشف ماهيته. لكنه إيجابي للغاية."

وأشار ترامب إلى أن الإعلان قد يُكشف عنه يوم الخميس أو الجمعة أو الاثنين المقبلين، واصفاً إياه بأنه "واحد من أهم ما تم إعلانه خلال السنوات الأخيرة في موضوع معين."

ويترقب المراقبون ما ستسفر عنه الجولة الشرق أوسطية المرتقبة للرئيس الأميركي، خاصة في ظل تعهده بإصدار إعلان يُعتبره من بين الأهم في السنوات الأخيرة، ما يرفع منسوب التوقعات السياسية والإعلامية حول تداعياته المحتملة.