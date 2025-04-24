المرر يترأس وفد الإمارات إلى اجتماع المجلس الوزاري للجامعة العربية

ترأس خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد دولة الإمارات إلى اجتماع المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في دورته العادية الـ 163 الذي عقد اليوم في مقر الجامعة العربية في القاهرة برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية.

وأقر المجلس الوزاري البنود المدرجة على جدول الأعمال وأبرزها بند العمل العربي المشترك وتقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية عن نشاط الأمانة العامة بين الدورتين (162) و(163) ومشروع جدول أعمال القمة العربية في بغداد بدورتها (34)، وإقرار مشاريع القرارات المتعلقة ببند القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وبند الشؤون العربية والأمن القومي والذي يتضمن العديد من المشاريع المتعلقة باليمن وسورية ولبنان وكذلك احتلال إيران للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التابعة لدولة الإمارات.