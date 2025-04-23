عباس يطالب "حماس" بتسليم سلاحها للسلطة ويحضها على تسليم الرهائن

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأربعاء حركة حماس بإنهاء سيطرتها على قطاع غزة وتسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية والتحول إلى حزب سياسي، في إطار جهود لمعالجة شكوك دولية بشأن دور السلطة في هذا الوقت الحرج الذي تمر به المنطقة.

وأدلى عباس بالتصريحات خلال افتتاح أعمال الدورة 32 للمجلس المركزي الفلسطيني في رام الله بالضفة الغربية حيث من المتوقع أن يعلن عن تعيين نائب يخلفه في المنصب وسط ضغوط من القوى الغربية والعربية التي تشعر بالقلق إزاء قدرة السلطة الفلسطينية على لعب دور قابل للتطبيق على المدى الطويل في جهود السلام.

وقال عباس إنه يتعين "أن تنهي حركة حماس سيطرتها على قطاع غزة وأن تسلم القطاع بكل شؤونه وأن تسلم الأسلحة كذلك إلى السلطة الوطنية الفلسطينية وتتحول إلى حزب سياسي يعمل وفق قوانين الدولة الفلسطينية، ويلتزم بالشرعية الدولية وبالشرعية الوطنية التي تمثلها منظمة التحرير الفلسطينية".

كما حضّ الرئيس الفلسطيني، حركة حماس على تسليم الرهائن الإسرائيليين "لسد الذرائع" أمام إسرائيل التي تواصل قصفها على قطاع غزة.

وأضاف عباس "حماس وفرت للاحتلال المجرم ذرائع لتنفيذ جرائمه في قطاع غزة، وأبرزها حجز الرهائن، أنا الذي أدفع الثمن وشعبنا، ليس إسرائيل"، مناشدا الحركة "سلموهم" متحدثا عن الرهائن.

واستعرض عباس في كلمته التي استمرت لنحو الساعة، الخسائر التي لحقت بالفلسطينيين منذ بدء الحرب الاسرائيلية، عقب قيام حركة حماس بمهاجمة مستوطنات وأهداف عسكرية إسرائيلية.

وقال عباس "أكثر من 200 ألف فلسطيني ما بين شهيد وجريح، من بينهم 2165 عائلة أبيدت (محيت) من السجل المدني".

ووصف عباس ما يتعرض له الشعب الفلسطيني بـ" النكبة الجديدة تهدد وجودنا".