ترامب: أميركا ستتوصّل إلى اتفاق "جيد جدا" مع الصين

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أنّ الولايات المتحدة ستتوصل إلى "اتفاق جيد جدا مع الصين" بشأن الرسوم الجمركية، خلال استقباله رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني في البيت الأبيض.

وردا على سؤال أحد الصحافيين عمّا إذا كان يجب على الولايات المتحدة أن تقلق من تقارب بين حلفائها والصين نتيجة رسومه الجمركية، قال ترامب "أعتقد أنّنا سنُبرم اتفاقا جيدا جدا مع الصين".

كما أعرب الرئيس الأميركي عن ثقته بنسبة 100% في التوصل إلى "اتفاق تجاري" بشأن النزاع التجاري المستمر مع الاتحاد الأوروبي، خلال لقائه مع جورجا ميلوني .