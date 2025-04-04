ترامب يفرض رسوماً جمركية على جزر في القطب الجنوبي لا يسكنها سوى البطاريق

تم تحديد مجموعة نائية من جزر القطب الجنوبي كهدف للتعريفات الجمركية العالمية الجديدة التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب، على الرغم من أن عدد سكانها لا يوجد بها أي عدد من البشر.

فقد أعلن البيت الأبيض يوم الأربعاء 2 أبريل أن ترامب (78 عاماً) سيفرض تعريفة أساسية بنسبة 10% على جميع الدول التي تسعى إلى استيراد السلع إلى الولايات المتحدة.

وستواجه العديد من الدول المعدل الأساسي، بينما ستواجه سلع أخرى من الشركاء التجاريين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والصين، معدلات أعلى بعد تصنيفها على أنها ”أسوأ المخالفين“ للسياسات التجارية غير العادلة، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

ووفقًا لقائمة التعريفات الجمركية التي نشرها البيت الأبيض على موقع X، فإن جزيرتي هيرد وماكدونالد غير المأهولتين - وهي إقليم خارجي تابع لأستراليا - غير معفيتين من التعريفة الجمركية البالغة 10% على السلع. إلا أن مجموعة الجزر البركانية تشتهر بأنها ملاذ لطيور البطريق، وليس للتجارة الدولية.

ذكر منشور على موقع البرنامج الأسترالي للقطب الجنوبي على الإنترنت أن الجزر "بعيدة جداً عن كل شيء"، مما يتطلب رحلة عبر "بعض من أقسى البحار على هذا الكوكب". حتى الجولات التجارية لا تسافر إلى هناك.

وذكرت صحيفة الغارديان أن الإقليم ”يحتوي على مصايد أسماك، ولكن لا توجد مبانٍ أو سكن بشري على الإطلاق".

وأشار موقع اليونسكو للتراث العالمي إلى أن ”القيمة المميزة للحفاظ على جزيرتي هيرد وماكدونالد - وهي واحدة من النظم البيئية الجزرية البكر النادرة في العالم - تكمن في الغياب التام للنباتات والحيوانات الغريبة، وكذلك التأثير البشري“.

وقد أُدرجت الجزر في قائمة التعريفات الجمركية لأنها أراضٍ أسترالية، حسبما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول في البيت الأبيض.

ومن بين المناطق الأسترالية الخارجية الأخرى التي وردت في قائمة ترامب جزر كوكوس (كيلينغ) وجزيرة كريسماس وجزيرة نورفولك، حيث تم إدراج الأخيرة بتعريفة جمركية بنسبة 29% بينما تم إدراج الجزيرتين الأخريين بنسبة 10%.

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز يوم الخميس: ”لا يوجد مكان آمن على الأرض“، وفقًا لصحيفة الجارديان.