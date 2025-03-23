النمسا تسجل انخفاضاً ملحوظاً في طلبات اللجوء

شهدت النمسا تراجعا ملحوظا في عدد طلبات اللجوء، حيث سجل شهر فبراير الماضي انخفاضا بنسبة 37% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل الإجمالي إلى 1.397 طلبا.

وأرجع المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء، هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى قرار الحكومة النمساوية بتعليق النظر في طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين السوريين، باستثناء الحالات الاستثنائية، بالتزامن مع تجميد جميع طلبات لم شمل أسر اللاجئين السوريين المقيمين في النمسا.

ووفقا للإحصاءات الرسمية الأخيرة، تصدر المواطنون الأفغان قائمة طالبي اللجوء في فبراير بواقع 568 طلبا.