نيتومبو ناندي-ندايتواه أول امرأة تنصب رئيسة لناميبيا

في خطوة نادرة في إفريقيا، نصّبت نيتومبو ناندي-ندايتواه رئيسة لناميبيا، وهي أوّل امرأة تتولّى الرئاسة في هذه الدولة اليافعة في الجنوب الإفريقي بعدما ثبّت القضاء فوزها في انتخابات شابتها الفوضى في أواخر نوفمبر.

وقد أدّت ناندي-ندايتواه البالغة 72 عاما والمنتمية إلى الحزب الحاكم، اليمين الدستورية في العاصمة وندهوك خلال مراسم حضرها رؤساء دول إفريقية مثل أنغولا وجنوب إفريقيا المجاورتين، فضلا عن تنزانيا.

وسلّم الرئيس المنتهية ولايته نانغولو مبومبا (83 عاما) السلطة لنيتومبو ناندي-ندايتواه خلال مراسم تزامنت مع الذكرى الخامسة والثلاثين لاستقلال البلاد.

وتسبّبت الأمطار الغزيرة بنقل موقع المراسم من مدرّج الاستقلال إلى ستايت هاوس. وعلا التصفيق عندما أدّت الرئيسة القسم.

عزّز حزب الرئيسة (سوابو) الذي يحكم البلد الغني باليورانيوم منذ استقلاله في 1990 حكمه في أعقاب انتخابات فوضوية مدّدت يومين في بعض مراكز الاقتراع وسط غموض كامل.

وقد رفض القضاء الطعن الذي قدّمته المعارضة في نتيجة الانتخابات، ما سمح لنيتومبو ناندي-ندايتواه أن تحذو حذو إيلين جونسون سيرليف التي انتخبت رئيسة لليبيريا في 2006 في سابقة في القارة الإفريقية.

وإبّان النضال من أجل استقلال ناميبيا التي كانت تحتلّها جنوب إفريقيا في زمن الفصل العنصري، كانت الناشطة نيتومبو ناندي-ندايتواه منفية في موسكو.

وعندما تولّت حقيبة الخارجية، أشادت بـ"العلاقات التاريخية الجيّدة" مع كوريا الشمالية، في تعليق نادر من نوعه على الساحة الدبلوماسية الدولية.

وتعهّدت خلال حملتها الانتخابية "استحداث 500 ألف فرصة عمل على الأقلّ في السنوات الخمس المقبلة" في بلد طالت فيه البطالة 44 % من الذين تراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما سنة 2023.

وهي تنوي استثمار 85 مليار دولار ناميبي (4,3 مليارات يورو) في مجالات محدّدة، كالزراعة وصيد الأسماك والصناعات الإبداعية أو الرياضية في البلد ذي الثلاثة ملايين نسمة.