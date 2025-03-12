الجيش الباكستاني: أنهينا المواجهة مع خاطفي قطار "جعفر إكسبريس"

أنهى الجيش الباكستاني اليوم الأربعاء مواجهة مع مسلحين انفصاليين خطفوا قطار ركاب في إقليم بلوشستان بجنوب غرب البلاد واحتجزوا مئات الأشخاص رهائن.

وقال الجيش الباكستاني إن قوات الأمن اقتحمت اليوم الأربعاء قطارا خطفه مسلحون انفصاليون واحتجزوا فيه رهائن في مواجهة استمرت يوما كاملا وانتهت بمقتل جميع الخاطفين وعددهم 33.

وقال مصدر أمني إن مسلحين انفصاليين من إقليم بلوشستان فجروا أمس الثلاثاء خطا للسكة الحديد وألقوا صواريخ على قطار جعفر إكسبريس بينما كان في طريقه إلى بيشاور في إقليم خيبر بختون خوا من كويتا عاصمة بلوشستان.

وقال المتحدث باسم الجيش أحمد شريف شودري إن 21 رهينة وجميع المتشددين البالغ عددهم 33 قتلوا. وأضاف أن 440 شخصا كانوا على متن القطار.

وقال تشودري "حررنا اليوم عددا كبيرا من الأشخاص بينهم نساء وأطفال... العملية الأخيرة نفذت بعناية فائقة"، وأضاق أنه لم يقتل أي مدنيين في العملية.

وأضاف أن قوات الأمن نجحت في تطهير القطار من "كل الجناة"، وقال إن ثلاثة جنود كانوا يحرسون المسار قتلوا في الهجوم الذي بدأ أمس الثلاثاء .

وقال رئيس وزراء الإقليم سارفراز بوجتي، لمجلس محلي إن القوات قتلت جميع المسلحين الذين شاركوا في الهجوم.

ومساء اليوم، وقبل إعلان الجيش، قالت جماعة جيش تحرير بلوشستان إنها قتلت 50 راكبا.

وهددت الجماعة بالبدء في إعدام رهائن بعد مرور مهلة 48 ساعة إذا لم تستجب السلطات لمطالبهم بإطلاق سراح معتلقين سياسيين ونشطاء ومفقودين من البلوش يقولون إن الجيش خطفهم.

وكان مسؤول حكومي بارز قد صرح في وقت سابق بأن ما بين 70 و80 مهاجما اختطفوا القطار.