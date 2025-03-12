زيلينسكي يدعو روسيا للرد على مقترح الهدنة الأميركي

شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء على أن بلاده أبدت خلال المحادثات مع الأميركيين الثلاثاء استعدادها لهدنة لمدة 30 يوما، والآن يتعين على روسيا الرد على المقترح الذي قدمته واشنطن.

أما روسيا التي بدأت باستئناف العلاقات مع الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة، فقالت إنها تنتظر إبلاغها رسميا من واشنطن بتفاصيل مقترح الهدنة، رغم أن جيشها يتمتع بأفضلية على خطوط المواجهة منذ أكثر من عام.

وأكد زيلينسكي في مؤتمر صحافي في كييف أن الأمر يعتمد "بنسبة 100%" على موسكو "لأن أميركا أثبتت ... موقفها، وأوكرانيا أثبتت ... موقفها، واليوم على روسيا أن ترد".

كما دعا الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات "قوية" في ما يتعلق بالعقوبات ودعم أوكرانيا في حال الرفض الروسي، مع تأكيده أنه لا "يثق" بروسيا على صعيد تنفيذ الهدنة المحتملة.

وأشاد الرئيس الأوكراني بـ"المناقشة البناءة" بين مسؤولين أوكرانيين وأميركيين في جدة الثلاثاء، وهو الاجتماع الذي خفف التوترات بين البلدين بعد المشادة الكلامية الحادة في البيت الأبيض بينه وبين نظيره الأميركي دونالد ترامب ونائبه جاي دي فانس.

لكن أوكرانيا لم تحصل حتى الآن على الضمانات الأمنية التي تطالب بها من حلفائها. وقال زيلينسكي إن الضمانات التي تهدف إلى ردع الروس عن شن هجوم جديد، سيتم مناقشتها "بمزيد من التفصيل" بمجرد دخول الهدنة حيز التنفيذ.

من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مؤتمر صحافي "لدينا اتصالات متوقعة مع الأميركيين في الأيام المقبلة، ونعوّل عليها للحصول على معلومات كاملة" بشأن المقترح.

وأشار إلى أن "اتصالا هاتفيا عالي المستوى" بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب قد يحصل خلال "مدة وجيزة للغاية". وكان الرئيس الأميركي أعلن الثلاثاء أنه سيتحدث الى نظيره الروسي على الأرجح هذا الأسبوع.

أما الأوروبيون الذين تم استبعادهم حتى الآن من المحادثات، فقد حثوا روسيا بشكل مشترك على اتخاذ موقف.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس على منصة إكس "الكرة الآن في ملعب بوتين". ومنذ مساء الثلاثاء، رحّبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بالمقترح وقالا إنهما ينتظران صدور قرار من بوتين.

وقالت الصين التي تقدم نفسها كطرف محايد في النزاع الأربعاء إنها "أخذت علما" بالمقترح.