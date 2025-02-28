الدوقة صوفي من أكثر أفراد العائلة المالكة البريطانية أناقة

تعد دوقة إدنبرة، صوفي، واحدة من أكثر أفراد العائلة المالكة البريطانية أناقة، حيث عُرفت بولائها الكبير لمصممة أزيائها جين تايلور.

وكشفت مصممة الأزياء التي عملت مع دوقة إدنبرة، خلال أسبوع الموضة في لندن، عن متعة العمل مع العائلة المالكة، مشيرة إلى العلاقة المهنية الوثيقة التي تربطها بالأسرة الملكية.

وتعتبر جين تايلور، المصممة التي تميزت بتصميماتها الفريدة من قبعات وإكسسوارات، أحد الأسماء اللامعة في عالم الأزياء الملكية، فقد عملت بشكل وثيق مع الدوقة صوفي على مدار سنوات طويلة.

وقالت تايلور: «إن الولاء والدعم اللذين أظهرتهما لي دوقة إدنبرة على مدار الـ16 عاماً الماضية كان لهما دور محوري في حياتي المهنية، حيث إن إيمانها الراسخ بتصاميمي دفعني لإبداع العديد من القطع التي تحمل لمسات فنية تتسم بالحرية الإبداعية الكاملة».

وأضافت تايلور في تصريح لصحيفة «ديلي ميل»: «من الرائع أن يكون لديك سفيرة ملكية مثل دوقة إدنبرة.. إن ذلك له تأثير عميق في المصممين وصناعة الموضة في المملكة المتحدة. كان من دواعي الشرف المطلق أن أعمل مع الدوقة وفريقها الرائع».

ومن أبرز تصاميم تايلور الجديدة لدوقة إدنبرة، كان غطاء الرأس المميز، الذي جاء مع لمسة عصرية، رغم أنه استلهم من أسلوب الفروسية الكلاسيكي، ويتسم الغطاء بالحواف العريضة والظل البيضاوي الذي يعكس أسلوباً أنيقاً يعبّر عن الأنوثة.

وتستمر دوقة إدنبرة في دعم المصممة جين تايلور، حيث ارتدت تصاميمها حصرياً منذ عام 2009، كما أنها تعتبر واحدة من أكثر المؤيدين ولاء لها، ما يعزز مكانة تايلور في عالم الأزياء الملكية.

من جانب آخر، تحظى تصاميم جين تايلور بشعبية واسعة، إذ ارتدت الأميرة كيت، زوجة الأمير ويليام، بعض تصاميمها في مناسبات مهمة، مثل معمودية أطفالها الثلاثة.

في سياق متصل، يُعد أسبوع الموضة في لندن من أبرز الفعاليات في عالم الأزياء، ويُعقد مرتين سنوياً في شهري فبراير وسبتمبر، ويجمع الحدث العديد من المصممين والمؤثرين الإعلاميين من مختلف أنحاء العالم.

وفي بعض الأحيان، يشاهد أفراد من العائلة المالكة في الصفوف الأمامية لهذه الفعاليات، مثلما كانت الحال مع الأميرة الراحلة ديانا.

يشار إلى أنه في سبتمبر 2024، حضرت الدوقة صوفي إحدى فعاليات مجلس الأزياء البريطاني في بيرلينغتون هاوس بلندن، حيث تألقت في بلوزة حمراء داكنة مع حذاء بكعب لامع وبنطلون واسع من تصميم المصممة فيكتوريا بيكام، لتؤكد مجدداً على أناقتها الرفيعة وحبها للموضة. عن «ديلي إكسبريس»

• من أبرز تصاميم تايلور الجديدة لدوقة إدنبرة، غطاء الرأس المميز الذي استُلهم من أسلوب الفروسية الكلاسيكي.