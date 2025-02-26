ترامب: واشنطن ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على المنتجات الأوروبية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أنّ واشنطن ستفرض قريبا رسوما جمركية بنسبة 25% على المنتجات الأوروبية، منتقدا الاتحاد الأوروبي.

وقال ترامب خلال الاجتماع الأول لحكومته، "اتخذنا القرار، وسنعلنه قريبا، سيكون 25%"، أي نسبة الرسوم ذاتها التي سيتم فرضها على المنتجات المكسيكية والكندية اعتبارا من مطلع أبريل. أضاف "لنكن صريحين، الاتحاد الأوروبي تمّ تأسيسه للإضرار بالولايات المتحدة".

وقال ترامب أن الرسوم ستفرض على السيارات ومنتجات أخرى، مضيفا أن التفاصيل الإضافية بشأن هذه الخطوة ستعلن في وقت لاحق.

ورفض الرئيس الأميركي اليوم الأربعاء الرد على سؤال عما إذا كان سيسمح للصين بالسيطرة على تايوان بالقوة.

وقال ترامب لصحافيين في البيت الأبيض "لن أعلق على ذلك أبدا. لا أريد أن أضع نفسي في هذا الموقف أبدا".

من جهة أخرى قال ترامب إن الولايات المتحدة لن تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا في اتفاقها لإنهاء الحرب مع روسيا، لكن أوروبا هي التي يجب أن تقدم تلك الضمانات.

وأضاف الرئيس الأميركي ، إن أوكرانيا "يمكن أن تنسى" مسألة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك فيما يستعد لاستقبال نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بينما تتطلع الولايات المتحدة إلى إجراء مزيد من المحادثات مع روسيا.

و أصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مذكرة لتوجيه الوكالات الاتحادية بوضع خطط لإجراء عمليات تسريح واسعة للموظفين بالحكومة. وتوسع هذه المذكرة جهود الرئيس الجمهوري الرامية إلى تقليص حجم القوى العاملة الاتحادية، والتي وصفها بأنها متضخمة وتعوق تنفيذ أجندته.

وقد تم بالفعل فصل الآلاف من الموظفين المؤقتين، والآن تحول إدارته انتباهها إلى الموظفين المهنيين الذين يتمتعون بحماية قواعد الخدمة المدنية.

وقد تم توجيه الوكالات لتقديم خططها بحلول 13 مارس لما يعرف بخفض القوة العاملة، وهو ما لن يؤدي فقط إلى تسريح الموظفين بل وإلغاء الوظيفة بالكامل.



وقد تكون النتيجة تغييرات واسعة النطاق في كيفية عمل الحكومة الأميركية. وقالت المذكرة التي جاءت من راسل فوجيت مدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض «إن الحكومة الاتحادية مكلفة وغير فعالة ومثقلة بالديون.. في الوقت نفسه، لا تحقق نتائج للجمهور الأميركي».