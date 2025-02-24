يستهدف احتضان 200 شركة تكنولوجية
«وادي ابتكار النيل» مشروع مصري لتوفير 52 ألف فرصة عمل
تسعى مصر إلى إيجاد أكثر من 52 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال 10 سنوات، واحتضان 200 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المتطورة، بإطلاق مشروع طموح لتعزيز الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال.
ويأتي ذلك من خلال مشروع «وادي ابتكار النيل»، الذي أعلنت جامعة النيل إطلاقه، بهدف إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري.
وقالت جامعة النيل، في بيان صحافي، أمس، إنها تعد المؤسسة البحثية المثالية لاستضافة أول وادٍ متكامل للتكنولوجيا بالمعايير العالمية في مصر، حيث سيتم إنشاء وادي ابتكار النيل، من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص، وسيتم تمويله من خلال استثمار رأس المال الأولي، وإنشاء صندوق وقف، وشراكات استراتيجية مع رواد التكنولوجيا العالميين.
وطبقاً للبيان، تم تصميم خطة وادي ابتكار النيل لتحقيق أهداف طموحة، تشمل تسريع إنشاء 400 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا، والإسهام في الناتج المحلي الإجمالي بـ1.2 مليار دولار بحلول العام الـ10.
ويهدف وادي ابتكار النيل إلى إنشاء نظام بيئي متكامل للابتكار، يضم جميع المكونات ذات الصلة، مثل الجامعات ومراكز البحث والتطوير، ووحدات تسويق التكنولوجيا، وحاضنات ومسرعات الابتكار، إلى جانب الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المتقدمة.
وأكد رئيس الجامعة، وائل عقل، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن «هذا المشروع يأتي في ظل الحاجة الماسّة إلى زيادة القيمة المضافة تكنولوجياً في المنتجات المصرية، حيث يشير الواقع الحالي إلى هيمنة الصناعات ذات التقنيات المتوسطة والمنخفضة، مع غياب شبه كامل للتكنولوجيا العالية»، وأضاف: «يمثل إطلاق وادي ابتكار النيل خطوة جريئة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، من خلال الجمع بين البحث العلمي والابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال، حيث سيسهم هذا المشروع في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار».
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