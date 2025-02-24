«وادي ابتكار النيل» مشروع مصري لتوفير 52 ألف فرصة عمل

تسعى مصر إلى إيجاد أكثر من 52 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال 10 سنوات، واحتضان 200 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المتطورة، بإطلاق مشروع طموح لتعزيز الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال.

ويأتي ذلك من خلال مشروع «وادي ابتكار النيل»، الذي أعلنت جامعة النيل إطلاقه، بهدف إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري.

وقالت جامعة النيل، في بيان صحافي، أمس، إنها تعد المؤسسة البحثية المثالية لاستضافة أول وادٍ متكامل للتكنولوجيا بالمعايير العالمية في مصر، حيث سيتم إنشاء وادي ابتكار النيل، من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص، وسيتم تمويله من خلال استثمار رأس المال الأولي، وإنشاء صندوق وقف، وشراكات استراتيجية مع رواد التكنولوجيا العالميين.

وطبقاً للبيان، تم تصميم خطة وادي ابتكار النيل لتحقيق أهداف طموحة، تشمل تسريع إنشاء 400 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا، والإسهام في الناتج المحلي الإجمالي بـ1.2 مليار دولار بحلول العام الـ10.

ويهدف وادي ابتكار النيل إلى إنشاء نظام بيئي متكامل للابتكار، يضم جميع المكونات ذات الصلة، مثل الجامعات ومراكز البحث والتطوير، ووحدات تسويق التكنولوجيا، وحاضنات ومسرعات الابتكار، إلى جانب الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المتقدمة.

وأكد رئيس الجامعة، وائل عقل، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن «هذا المشروع يأتي في ظل الحاجة الماسّة إلى زيادة القيمة المضافة تكنولوجياً في المنتجات المصرية، حيث يشير الواقع الحالي إلى هيمنة الصناعات ذات التقنيات المتوسطة والمنخفضة، مع غياب شبه كامل للتكنولوجيا العالية»، وأضاف: «يمثل إطلاق وادي ابتكار النيل خطوة جريئة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، من خلال الجمع بين البحث العلمي والابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال، حيث سيسهم هذا المشروع في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار».