زلزال بقوة 4 درجات يضرب نيودلهي

ضرب زلزال بقوة 4 درجات، صباح الإثنين، نيودلهي وحُدد مركزه على مشارف العاصمة الهندية الضخمة.

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع أضرار كبيرة، لكن السكان المذعورين خرجوا من المباني.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال وقع الساعة 05:36 (00:06 بتوقيت غرينتش)، قبيل شروق الشمس، وكان مركزه على عمق 10 كيلومترات فقط.

وقالت الشرطة على وسائل التواصل الاجتماعي "نأمل بأن تكونوا جميعا سالمين".

ووفرت رقم هاتف يمكن الاتصال به عند الضرورة.

ودعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الناس إلى ضرورة اتباع "احتياطات السلامة" والبقاء في حالة تأهب "لهزات ارتدادية محتملة".

وتحدث زلازل بشكل منتظم في شمال الهند، حيث تلتقي الصفيحة التكتونية الهندية مع الصفيحة الأوراسية.