أحمد الشرع يزور اللاذقية بعد إدلب وحلب للمرة الأولى

زار الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الأحد محافظة اللاذقية على الساحل السوري للمرة الأولى منذ توليه الرئاسة، وسط استقبال حاشد.

وتأتي زيارة الشرع للمدينة غداة زيارة قام بها السبت لمحافظة إدلب ومخيماتها، حيث التقى أهل المدينة واجتمع بوجهائها.

وبعد زيارته لإدلب -التي تعد أول محافظة سورية قصدها عقب توليه رئاسة سورية توجه الشرع إلى حلب حيث التقى شخصيات من المجتمع المحلي بحضور محافظ المدينة عزام غريب وناقش معهم أوضاع المدينة.

كذلك زار الرئيس السوري أمس مدينة عفرين وريفها والتقى أعيانها ومنهم رئيس مجلس محلية عفرين للمجلس الوطني الكردي.