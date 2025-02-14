ابن إيلون ماسك يخطف الأنظار خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض

لفت إكس، ابن الملياردير الأميركي إيلون ماسك، البالغ أربع سنوات، الانتباه خلال مؤتمر صحافي للرئيس، دونالد ترامب، عقده في المكتب البيضاوي أخيراً.

وشوهد الطفل وهو يتجول في القاعة ويعبث بأنفه، بينما كان الرئيس الأميركي يوقّع على أمر تنفيذي لإعادة تشكيل القوى العاملة الفيدرالية.

وكان ماسك في البيت الأبيض ليشهد توقيع ترامب على أمر تنفيذي يلزم الوكالات الفيدرالية بالتعاون مع جهود وزارة كفاءة الحكومة، لخفض التكاليف بعد مواجهة مقاومة الأسبوع الماضي.

وشوهد ابن ماسك وهو يبتسم، ويتسلق على كتفي والده، ويجعل المراسلين يضحكون، وكان إكس يتجول بينما كان الرئيس وماسك يخاطبان الصحافيين.

وبينما كان ماسك يجيب عن أسئلة الصحافيين، أثبت ابنه أنه يجيد تشتيت الانتباه من خلال شدّ وجه والده، والتشبث بكتفيه ومقاطعته.

وفي مرحلة ما، سحر المكان باعتذاره بأدب، قائلاً: «من فضلك سامحني، أريد الذهاب إلى الحمام».

وأظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي الطفل الصغير وهو يدخل إصبعه في أنفه، ثم يمسح المخاط على مكتب الرئيس، يذكر أن هذا المكتب أهدته الملكة فيكتوريا للرئيس رذرفورد هايز عام 1880، واستخدمه كل رئيس تقريباً منذ ذلك الحين.

وفي لحظة أخرى، بدأ إكس في تقليد والده أثناء حديثه، ما دفع الملياردير الأميركي إلى التوقف.

ووصف الرئيس الأميركي الجديد الطفل بأنه «رجل عظيم»، و«شخص ذو نسبة ذكاء مرتفعة».

كما لاحظ مستخدمو الإنترنت، إكس الصغير وحضوره الرائع، وقد استمتع محبو ماسك برؤية ابنه الذي أنجبه من زوجته السابقة، المغنية كلير غرايمز.

وانتشرت صور الصبي على الإنترنت، وهو يبتسم للصحافيين ويجلس على كتفي ماسك، ما أضحك الكثيرين بمنظر غير عادي لطفل.

وقال أحد مؤيدي ترامب في منشور على موقع للتواصل الاجتماعي، إن ماسك حاول جعل مؤتمر صحافي في المكتب البيضاوي «يبدو وكأنه لقاء عائلي عادي»، فيما قال شخص آخر: «كان طفل إيلون ماسك بطل العرض»، وفي المقابل لم يكن الجميع سعداء، إذ قال أحد المعلقين: «شاهدت ابن إيلون ماسك يعبث بأنفه، ويمسح المخاط على مكتب الرئيس»، متابعاً: «إنها طريقة لإزعاج ترامب»، بينما علق آخر: «طفل إيلون ماسك يمسح مخاطه على مكتب الرئيس.. هو مشهد لم أكن بحاجة إلى رؤيته حقاً».

وقال آخر مازحاً، إن الطفل البالغ أربع سنوات بدا كأنه يشعر بالملل.

وأعرب أحد المستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي عن تقديره لسلوك الطفل وكتب: «كان إكس مهذباً للغاية، لقد ربّته والدته جيداً، وكان لطيفاً للغاية عندما قال لوالده (من فضلك سامحني، أريد الذهاب إلى الحمام)»، كما أعاد ماسك مشاركة منشور يقارن صورة ابنه إكس مع ترامب بصورة قديمة للرئيس جون كينيدي مع ابنه. عن «توداي»

ردّ فعل أقل حماسة

كانت زوجة إيلون ماسك السابقة، كلير غرايمز، أقل حماسة ولم تبدُ سعيدة بما فعله ابنها في البيت البيضاوي.

ورداً على ما نشر، كتبت غرايمز: «لا ينبغي أن يكون (ابني) في أماكن عامة مثل هذا، لكنني سعيدة لأنه كان مهذباً»، وبدا أن غرايمز حاولت أن تنأى بنفسها عن زوجها السابق بعد تصرّفه المثير للجدل في حفل تنصيب الرئيس، دونالد ترامب، في 20 يناير الماضي، وكتبت عن ماسك: «نحن شخصان منفصلان، ولن أدلي ببيان في كل مرة يفعل فيها شيئاً»، وأضافت: «لكي أكون واضحة، يمكنني أن أتحدّث عن أشياء سيئة، وأن أكون على أغلفة العديد من المجلات، وأن أكون بطلة نسوية وأن أحظى بنفوذ، لكن هذا لن يخدم أي غرض.. أنا أختار رفاهية أطفالي».

• بينما كان ماسك يجيب عن أسئلة الصحافيين، أثبت ابنه أنه يجيد تشتيت الانتباه من خلال شدّ وجه والده، والتشبث بكتفيه ومقاطعته.