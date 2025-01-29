العراق يرفض دعوات تهجير الفلسطينيين

أعلن العراق اليوم، رفضه لأي محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مؤكدا دعمه لهم في جميع المجالات.

وأجرى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع في فلسطين بعد وقف إطلاق النار، وسبل تعزيز التنسيق المشترك لدعم الشعب الفلسطيني".

وأكد الوزير، بحسب بيان، "موقف العراق الثابت في دعم القضية الفلسطينية"، مشدداً على "رفض أي محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني، وأهمية توحيد الجهود لتعزيز صموده على أرضه".

وأشار حسين إلى أن "العراق سيواصل بذل أقصى الجهود لضمان أن يكون الملف الفلسطيني ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في مقدمة أولويات جدول أعمال القمة العربية التي ستستضيفها بغداد هذا العام".