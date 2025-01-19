إدارة بايدن تحظر «TikTok» والأمريكيون يتحايلون ببرامج «vpn» بانتظار تنصيب ترامب

تم حظر تطبيق TikTok في الولايات المتحدة، مما أثار موجة من القلق والاستياء بين مستخدميه الأمريكيين، حيث أفاد عدد كبير من مستخدمي موقع TikTok الأمريكيين اليوم الأحد بتوقف عمل المنصة في الولايات المتحدة، واختفاء تطبيقها من متجر التطبيقات App Store.

وتداول مستخدمو منصة TikTok مشاهد عبر منصة "إكس" تظهر الإشعارات التي تلقوها من شركة ByteDance حول توقف عمل المنصة في الولايات المتحدة وتعطل حساباتهم.

وجاء في الإشعار الذي تلقاه مستخدمو المنصة: "تم اعتماد قانون حظر استخدام منصة TikTok في الولايات المتحدة. للأسف هذا يعني أنه لا يمكنك استخدام المنصة في الوقت الحالي، نحن محظوظون لأن الرئيس ترامب أوضح أنه سيعمل معنا لإيجاد حل لاستعادة عمل TikTok بمجرد توليه منصبه".

من جانبه، نشر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الأحد تدوينة في حسابه على منصة “تروث سوشال” التي يملكها قائلا “أنقذوا تيك توك”، تزامنا مع اليوم الأول لدخول قرار حظر التطبيق في الولايات المتحدة حيز التنفيذ.

جاء موقف ترامب ساعات بعد إعلانه السبت أنه سيمنح تيك توك “على الأرجح” مهلة لمدة 90 يوما من الحظر بعد توليه منصبه الاثنين.

واقترح عدد من الأمريكيون استخدام برامج كسر الحظر (VPN)، إلا أنهم أوضحوا أن هذا يحل جزءاً من المشكلة، حيث يمكن مشاهدة مقاطع الفيديو من دون التمكن من نشر مقاطع على الحسابات.

وهددت TikTok بتعليق عمل تطبيقها في الولايات المتحدة بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية حظر التطبيق، ما لم تبعه شركتها الأم الصينية "بايت دانس" لجهة أمريكية.

وأصدرت شركة TikTok بيانا الليلة الماضية قالت فيه: "البيانات الصادرة اليوم من البيت الأبيض بقيادة جو بايدن ووزارة العدل لم تقدم الوضوح والضمان اللازمين لمقدمي الخدمة لإتاحة TikTok لأكثر من 170 مليون أمريكي".

وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أيدت بالإجماع القانون الاتحادي الذي يحظر تطبيق "تيك توك" اعتبارا من يوم غد الأحد، ما لم يتم بيعه من جانب الشركة الأم التي تتخذ من الصين مقرا لها، معتبرة أن الخطر على الأمن القومي الذي تشكله علاقة الشركة بالصين يفوق مخاوف تطبيق تيك توك أو مستخدميه.