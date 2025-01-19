أوروبا تُقر خطة النمسا لخفض عجز الموازنة

وافقت المفوضية الأوروبية على خطة النمسا المقترحة لإصلاح وإعادة هيكلة الموازنة للعام الجاري 2025، وخفض العجز إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكشف وزير مالية النمسا، غونتر ماير، عن تلقي رسالة من المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية، فالديس دومبروفسكيس، تتضمن موافقة بروكسل على خطة التدابير التقشفية التي قدّمها مفاوضو حزبي التحالف الحاكم، والحرية والشعب، الأمر الذي يجنّب النمسا التعرّض لإجراءات العجز الحكومي المفرط من قبل الاتحاد الأوروبي، معرباً عن ارتياحه لاقتناع لجنة الاتحاد الأوروبي المعنية بالإجراءات والتدابير المقترحة.