الأردن يؤكد ضرورة توقف إسرائيل عن تهديد أمن لبنان

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الخميس، ضرورة التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار وإيقاف أي اعتداء على لبنان وسيادته وتهديد آمنه.

ونقلت قناة (المملكة) الأردنية عن الصفدي قوله ، في تصريحات صحفية عقب لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون في قصر بعبدا، إن الأردن يبحث مع شركائه في العالم في توفير ما يحتاجه الجيش من إمكانات وقدرات أساس ليقوم بدوره.

وأكّد أن الأردن يقف إلى جانب لبنان وأمنه واستقراره وسيادته بالمطلق، مشيرا إلى أن الأردن يثق بأن القيادة الجديدة في لبنان قادرة على المضي قدماً.

ووصل الوزير الصفدي اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي مطار بيروت في زيارة يلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين.

ووفق قناة (المملكة) الأردنية ، نقل الصفدي خلال الزيارة رسالة من الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس اللبناني.