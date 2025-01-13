نواف سلام رئيسا لوزراء لبنان

أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية مساء الإثنين تسمية رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام، لتشكيل الحكومة بعدما أيده 85 نائبا من إجمالي 128، في الاستشارات النيابية.

وقال المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير في بيان، إن رئيس الجمهورية جوزيف عون "استدعى القاضي نواف سلام لتكليفه تشكيل الحكومة، علما أنه موجود حاليا خارج البلاد ومن المقرر أن يعود" الثلاثاء.

وانتخاب عون وتعيين رئيس وزراء جديد هما خطوتان نحو إحياء مؤسسات الحكومة اللبنانية التي أصيبت بالشلل لأكثر من عامين، إذ لم يكن هناك رئيس دولة ولا حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة.

وتواجه الإدارة الجديدة مهام صعبة تشمل إعادة بناء المناطق التي دمرتها الغارات الجوية الإسرائيلية خلال الحرب مع "حزب الله" وإجراء خطوات إصلاحية متوقفة منذ فترة طويلة لإنعاش الاقتصاد ومعالجة الأسباب الجذرية التي أدت إلى انهيار النظام المالي اللبناني في 2019.

وخلال فترة قيادته للجيش، لعب عون دورا حيويا في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه واشنطن بين إسرائيل و"حزب الله".

ويتضمن الاتفاق شرطا بانتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان مع انسحاب القوات الإسرائيلية و"حزب الله".