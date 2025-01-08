زلزال جديد يضرب إثيوبيا

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر منطقة تقع على بعد 25 كيلومترا شمال شرق مدينة أواش في إثيوبيا، صباح اليوم، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

ووقع الزلزال في تمام الساعة 03:53 صباحا بتوقيت أديس أبابا، عند التقاء خط العرض 9.199 درجة شمالا وخط الطول 40.236 درجة شرقا، وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الزلزال.

يشار أنه في يوم 4 يناير الماضي، أن زلزالا بلغت شدته 5.8 درجات ضرب إثيوبيا، وفق ما ذكره المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض.

كر المركز أن الزلزال وقع على بعد 142 كيلومترا شرقي أديس أبابا، وعلى عمق بلغ 10 كيلومترات.

يأتي الزلزال عقب سلسلة من الزلازل الأقل شدة التي هزت إثيوبيا في الأيام القليلة الماضية.

فقد تعرضت نفس المنطقة إلى زلزال بقوة 5.5 درجات ، الجمعة، وسلسلة زلازل أقل قوة تجاوزت الثلاثين على مدى الأسبوع السابق لهذا التاريخ.